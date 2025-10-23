Óriási élmény itt lenni a Békemeneten – mondja Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. Hozzáteszi, talán még soha ennyien nem vettek részt ezen a megmozduláson. Arról is beszél Facebook bejegyzésében, hogy ez megmutatja, hogy mi magyarok felelősen gondolkodunk nemcsak a jelenről, de a jövőről is.

Süli János pedig gy órája élő adásban volt.

Azóta megosztotta Orbán Viktor miniszterelnök néhány gondolatát. Így azt, hogy „a magyarok nem sokat kérnek az élettől, beérik a szabadsággal". Illetve, hogy „csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs és egyetlen magyar sincs egyedül!”

Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke is bejelentkezett a Békemenetről:

Cseke István, a Tolna Vármegyei Közgyűlés Fidesz frakciójának a vezetője szintén: