Elindult

1 órája

Óriási élmény itt lenni a Békemeneten

Címkék#Süli János#Zsikó Zoltán#Békemenet#Cseke István#Horváth István

Teol.hu

Óriási élmény itt lenni a Békemeneten – mondja Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. Hozzáteszi, talán még soha ennyien nem vettek részt ezen a megmozduláson. Arról is beszél Facebook bejegyzésében, hogy ez megmutatja, hogy mi magyarok felelősen gondolkodunk nemcsak a jelenről, de a jövőről is. 

Még soha nem vettek részt ennyien a Békemeneten Forrás: Facebook /Horváth István 

Süli János pedig gy órája élő adásban volt. 

Azóta megosztotta Orbán Viktor miniszterelnök néhány gondolatát. Így azt, hogy „a magyarok nem sokat kérnek az élettől, beérik a szabadsággal". Illetve, hogy  „csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs és egyetlen magyar sincs egyedül!”

 

Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke is bejelentkezett a Békemenetről: 

Cseke István, a Tolna Vármegyei Közgyűlés Fidesz frakciójának a vezetője szintén:

 

