51 perce
Oroszlán a tetőn! Autón száguldott az elszabadult fenevad (videóval)
Hátborzongató jelenet zajlott le a Dél-afrikai Bakerville városa mellett. Egy, az ottani törvények szerint legálisan vásárolt oroszlán kitört a szállító járműből, és közel 100 kilométeren keresztül utazott az őt szállító autó tetején. Igen, jól olvasták: a vadállat lazán üldögélt, és minden bizonnyal élvezte a friss levegőt és a sebesség adta szelet a mancsai között. Majd, mikor újdonsült gazdája észrevette, hogy új kedvence a tetőn utazik, megállt – talán egy pillanatra elgondolkodott, hogy vajon a biztosítás fizet-e ilyen baleset esetén. Erre a vadállat leugrott, és menekülőre vette. Az eseményt rögzítette a mögötte haladó autós kamerája is, aki biztosan élete egyik legkülönlegesebb „forgalmi dugóját” örökítette meg.
Az oroszlán nem játék, de a játékot ő is szereti
A történet végül happy enddel zárult: a nyugtató hatása alatt lévő fenevad majd másfél kilométer séta után lepihent egy fa alá, majd az újabb nyugtató hatására békésen álomra szenderült, így vissza tudták vinni az autóba. Az illetékes szervek azt nyilatkozták az esetről, hogy nem is értik, miért kellett ennek ekkora nyilvánosságot kapnia – szerintük nem történt semmi különös. Dél-Afrikában talán nem, de mekkora riadalmat és szenzációt keltene, ha Magyarországon, a túrázó vándorcirkuszosok autójából egyszer csak elszabadulna egy vadállat? Valószínűleg a híradások perceken belül ettől lennének hangosak, miközben az emberek szívükhöz kapnak. Egy biztos: Bakerville lakói nem voltak szívbajosak, és legalább 100 kilométeren keresztül élvezhették a legkülönlegesebb autós szafarijukat, és bizony, a közösségi média mémjei hamarosan elárasztották az internetet.