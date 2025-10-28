Oroszlán a tetőn! Autón száguldott az elszabadult fenevad (videóval)

Az oroszlán nem játék, de a játékot ő is szereti

A történet végül happy enddel zárult: a nyugtató hatása alatt lévő fenevad majd másfél kilométer séta után lepihent egy fa alá, majd az újabb nyugtató hatására békésen álomra szenderült, így vissza tudták vinni az autóba. Az illetékes szervek azt nyilatkozták az esetről, hogy nem is értik, miért kellett ennek ekkora nyilvánosságot kapnia – szerintük nem történt semmi különös. Dél-Afrikában talán nem, de mekkora riadalmat és szenzációt keltene, ha Magyarországon, a túrázó vándorcirkuszosok autójából egyszer csak elszabadulna egy vadállat? Valószínűleg a híradások perceken belül ettől lennének hangosak, miközben az emberek szívükhöz kapnak. Egy biztos: Bakerville lakói nem voltak szívbajosak, és legalább 100 kilométeren keresztül élvezhették a legkülönlegesebb autós szafarijukat, és bizony, a közösségi média mémjei hamarosan elárasztották az internetet.