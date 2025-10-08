Hatalmas szekszárdi siker – ezek lettek az Országház borai!

Az Országház Bora program 2017-ben indult a magyar bor minőségének és reprezentációs célú képviseletének előmozdítására. Célja a minőségi magyar borok kiválasztása, amelyek az Országházat képviselhetik hivatalos alkalmakkor. Azóta minden évben meghirdetik az Országház Bora versenyt.

Idei Országház bora nyertes borászai

Beküldött kép

Országház bora: bikavérben szekszárdi lett a legjobb

– Magyarországon bor és demokrácia egyfajta sorsközösségben léteznek – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke kedden Az Országház bora 2025 verseny díjátadó ünnepségén a Parlamentben.

Légli Ottó, Az Országház bora zsűrijének elnöke elmondta, a borokat szakértő zsűri értékelte és rangsorolta anonim módon, hat bizottságban. A bormustrára idén 84 borászat nevezett 18 magyarországi és 2 határon túli borvidékről, összesen 194 tétellel.

Országház bora: kadarkából is első lett a szekszárdi bor

A bikavér kategória nyertese a Vesztergombi Pince 2021-es Szekszárdi Bikavérje lett, míg a kadarkák közül ezúttal a szekszárdi Takler Borbirtok 2024-es Örökség Kadarkája szerzett első helyet.

Vesztergombi Csaba elmondta, immár második alkalommal nyerték el bikavér kategóriában az első helyet, két éve a Szent László Bikavérük volt sikeres. De nagyon jól szerepeltek a szekszárdi borászok a versenyben, többek között a szekszárdi Schieber Borászat, szintén bikavér kategóriában lett a második. De mind a Takler, mind a Vesztergombi pincészet is a versenyben több kategóriában végzett a boraikkal a második, harmadik helyen.