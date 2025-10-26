október 26., vasárnap

Dömötör névnap

14°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tesztelje magát!

54 perce

A kalap, gallér és bocskor nyomában

Címkék#növény#gomba#kvíz

Ha jó az idő, még október végén is érdemes erdőn-mezőn gombaszedésre indulni. Az őszi gombakvíz hét kérdéssel kínál játékos lehetőséget a fontosabb tudnivalók áttekintésére. A kvízelítő végén elérkezünk vármegyénkbe.

Szeri Árpád

Az ősz kellős közepén járunk, a fák lombja aranyba borult, és a nedves avar illata önmagában is gombaszedésre csábít, főleg, ha még jó időnk is van hozzá. De mielőtt kosarat ragadna, érdemes egy kis elméleti felkészüléssel kezdeni. Nem kell könyvet bújnia vagy erdei szúnyogokkal viaskodnia: a teol.hu és a Tolnai Népújság őszi gombakvíz által segít felmérni, mennyire ismeri a fehér, sárga vagy zöld kalapok, a redős gallérok és a bocskor nélküli vagy bocskoros tönkök világát.

őszi gombakvíz
Az őszi gombakvíz kérdéseinek megválaszolásával teljesedhet tudásunk és kosarunk is. Fotó: Mártonfai Dénes

Őszi gombakvíz, szekszárdi tudóssal

Készüljön fel, mert lesz itt minden: fákon élő ehető vagy nem ehető gomba, konyhai praktika, szárítási buktató, sőt, még egy híres szekszárdi mikológus neve is előkerül. Amennyiben jól válaszol, akkor a következő kirándulásnál nemcsak a kosara lesz teljes, hanem a tudása is!

És ne feledje: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!

1.
A három, fán növő gomba közül melyik ehető?
2.
Melyik nem ehető a felsorolt gombák közül?
3.
Miről ismerhető fel a gyilkos galóca?
4.
Melyik gombát kell főzni, mielőtt fogyasztanánk?
5.
Melyik gombát nem célszerű szárítani, mert szívós lesz az állaga?
6.
Melyik gomba a legértékesebb íz és piaci ár szempontjából?
7.
Mi a neve a magyar gombatan (mikológia) szekszárdi születésű, nemzetközi ismertségű tudósának?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu