A kalap, gallér és bocskor nyomában

Az ősz kellős közepén járunk, a fák lombja aranyba borult, és a nedves avar illata önmagában is gombaszedésre csábít, főleg, ha még jó időnk is van hozzá. De mielőtt kosarat ragadna, érdemes egy kis elméleti felkészüléssel kezdeni. Nem kell könyvet bújnia vagy erdei szúnyogokkal viaskodnia: a teol.hu és a Tolnai Népújság őszi gombakvíz által segít felmérni, mennyire ismeri a fehér, sárga vagy zöld kalapok, a redős gallérok és a bocskor nélküli vagy bocskoros tönkök világát.

Az őszi gombakvíz kérdéseinek megválaszolásával teljesedhet tudásunk és kosarunk is. Fotó: Mártonfai Dénes

Őszi gombakvíz, szekszárdi tudóssal

Készüljön fel, mert lesz itt minden: fákon élő ehető vagy nem ehető gomba, konyhai praktika, szárítási buktató, sőt, még egy híres szekszárdi mikológus neve is előkerül. Amennyiben jól válaszol, akkor a következő kirándulásnál nemcsak a kosara lesz teljes, hanem a tudása is!