1 órája
A kalap, gallér és bocskor nyomában
Ha jó az idő, még október végén is érdemes erdőn-mezőn gombaszedésre indulni. Az őszi gombakvíz hét kérdéssel kínál játékos lehetőséget a fontosabb tudnivalók áttekintésére. A kvízelítő végén elérkezünk vármegyénkbe.
Az ősz kellős közepén járunk, a fák lombja aranyba borult, és a nedves avar illata önmagában is gombaszedésre csábít, főleg, ha még jó időnk is van hozzá. De mielőtt kosarat ragadna, érdemes egy kis elméleti felkészüléssel kezdeni. Nem kell könyvet bújnia vagy erdei szúnyogokkal viaskodnia: a teol.hu és a Tolnai Népújság őszi gombakvíz által segít felmérni, mennyire ismeri a fehér, sárga vagy zöld kalapok, a redős gallérok és a bocskor nélküli vagy bocskoros tönkök világát.
Őszi gombakvíz, szekszárdi tudóssal
Készüljön fel, mert lesz itt minden: fákon élő ehető vagy nem ehető gomba, konyhai praktika, szárítási buktató, sőt, még egy híres szekszárdi mikológus neve is előkerül. Amennyiben jól válaszol, akkor a következő kirándulásnál nemcsak a kosara lesz teljes, hanem a tudása is!
Száguldjon kvízünkkel a csillagok felé!Néha érdemes felnézni az égre és elgondolkodni a végtelen univerzum titkain.
És ne feledje: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!