Programok

Őszi kavalkád Tolna vármegyében – Irigy Hónaljmirigy és a Groovehouse

Beköszöntött az október, és az első hétvége bővelkedik színes programokban Tolna vármegyében. A programok között mindenki találhat kedvére valót.

Brunner Mónika

Szekszárdon szombaton is folytatódik az Alzheimer Café rendezvénysorozat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési kar aulájában. Érkeznek a sztárok is. Őszi kavalkád, Tolna vármegye. 

Beköszöntött az október, és az első hétvége bővelkedik színes programokban Tolna vármegyében. A mozirajongóktól a természetbarátokon át a kultúra szerelmeseiig mindenki találhat kedvére valót. Őszi kavalkád. Irigy Hónaljmirigy.
Október első hétvégéjén is számos program vár mindenkit Tolna vármegyében. Az Irigy Hónaljmirigy a bölcskei falunapon lép fel szombaton. Ilyen egy igazi őszi kavalkád Fotó: MW archiv

Őszi kavalkád

Rövidfilmek, szeniorörömtánc és mediterrán étrendi tanácsok is várják az érdeklődőket. Bölcskén szombaton egész napos falunap lesz a Béke téren. A gyerekeket a Pitypang Zenekar koncertje, arcfestés és légvár várja, míg a felnőttek a Magyar Banda és az Irigy Hónaljmirigy fellépésén szórakozhatnak. A napot tűzijáték és Groovehouse-koncert zárja, majd éjszakáig tartó retro bulizás a Pepita Diszkó lemezlovasával. A Garay János Gimnázium dísztermében szombat este a Csobogó együttes lép fel, amely tagjai szekszárdi kötődésű költők verseit zenésítik meg. Vasárnap a Tolnai Alta Ripa szabadidő parkban az állatbarátoké a főszerep: délelőtt kilenc órától állatvédelmi és kutyás nap veszi kezdetét kutyaszépségverseny, terápiás állatok bemutatója és szolgálati kutyák is várják a látogatókat. A nap zárásaként Szekszárdon a Városi Sportcsarnokban rendezik meg a Roma Nemzetiségi Napot, ahol  Gyarmati Jázmin is koncertet ad. Akár a kultúra, akár a közösségi élmények vonzzák, ezen a hétvégén garantáltan nem fog unatkozni.

 

