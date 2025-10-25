október 25., szombat

Őszi kézműves és termelői piac

2 órája

Családias hangulat, finom ízek és szép portékák az Ürgemezei Pihenőparkban (galéria)

Címkék#paks#kézműves piac#termelői piac

Megnyitotta kapuit Paks új piaca az Ürgemezei Pihenőparkban október huszonötödikén, szombat reggel kilenc órakor. A csodálatos őszi környezet, a napsütés és a békésen nézelődő látogatók igazi családias eseménnyé varázsolták a helyszínt. Ilyen volt az őszi kézműves és termelői piac.

Brunner Mónika

Az őszi kézműves és termelői piac igazi kikapcsolódást kínált minden korosztálynak, a nagycsaládosoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, sőt még a kutyával érkezőknek is. A piaci hangulatot magyar és külföldi slágerek tették még vidámabbá, DJ segítségével.

Az őszi kézműves és termelői piac sokakat vonzott, a kellemes időjárás is kedvezett a látogatóknak, árusoknak Fotó: Mártonfai Dénes 

Őszi kézműves és termelői piac 

Márkus Zalán, a kézműves és termelői piac egyik szervezője hírportálunknak elmondta, hogy szerettek volna megalapítani Pakson egy nagy termelői piacot. A helyszínre a Nyéki-Hegyi piac árusai látogattak el, mellettük paksi termelők és kézművesek jól ismert portékái is fellelhetőek voltak – összesen kilencvenhét stand várta az érdeklődőket. A kiállítók például Baja és Dunaújváros környékéről is érkeztek. A kínálat gazdag és változatos volt: kovászos kenyér, házi savanyúságok, bio zöldségek, mézes dióőrlemény, kézműves csokoládék, gyümölcslekvárok, homoktövis készítmények, füstölt fürjtojásból készült száraz tészták, sajtok, mandalás kézműves tárgyak, bőrholmik, fa kosarak, ékszerek, játékok és még sok más. 

Tésztaáruk is fellelhetőek voltak a piaci kínálatban, a vásárlók jellemzően szívesen beszélgettek a termelőkkel, és mindenre kíváncsiak voltak Fotó: Mártonfai Dénes 

Ingyenes kóstolási lehetőség 

Több standnál ingyenes kóstolási lehetőség is várta a látogatókat, például különféle sajtokat, gyümölcsleveket – birsalmás és fekete ribizlis italokat, meggylé fröccsöt és almalevet – lehetett megízlelni. Ez különösen népszerű volt a látogatók körében is, akik örömmel beszélgettek a termelőkkel a házi eljárásokról és az egészséges táplálkozásról. Az egyik árus így mesélt a fenyőrügy szirupról az egyik vásárlójának: „Nagyon jó köhögésre, ugyanazt tudja, mint a gyógyszertári változat, csak ez házi, természetes. Minden a sajátunk, amit árulunk.” A maghéj őrleményről pedig elmondta: „Ez a préselés után megmaradó mag és héj, amit megszárítunk, majd finomra őrölünk – tele van értékes tápanyaggal.”

Több standnál ingyenes kóstolási lehetőség várta a látogatókat. Az eseményt a paksi Csengey Dénes Kulturális Központ valósította meg (Fotó: Mártonfai Dénes)

Reggeli és ebéd 

A helyszínen lehetett reggelizni és ebédelni is. A kínálatban szerepelt például bubble waffel, mini fánk, sült kolbász és hurka, grillezett csirkemell körettel, valamint házi rétes almás, meggyes, mákos és túrós változatban. Az árak barátságosak voltak. A szervezők célja volt, hogy mindenki jól érezze magát, és a termelők sikeresen értékesíthessék portékáikat. A rendezvény délután egy órakor zárta kapuit, és ha sikeresnek ítélik meg, negyedévente visszatér majd.

Őszi kézműves és termelői piac Pakson

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

