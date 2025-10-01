október 1., szerda

Pihenés

2 órája

Őszi szünet: hosszabb lesz, és hamarosan kezdődik

Nemsokára kezdődik. Minden korábbinál hosszabb lesz, 11 pihenőnap jut a diákoknak ősszel. Itt az őszi szünet időpontja.

Mauthner Ilona

Az őszi szünet rendszerint egy teljes hét, mindig nagyon várják az iskolások és a tanárok is, hiszen ez a tanév első nagyobb pihenője. Idén a szokottnál hosszabb lesz, majd két hetet tudnak tanulás nélkül tölteni a diákok októberben.

őszi szünet idén hosszabb lesz a szokottnál
Idén 11 napos lesz az őszi szünet, mely október 22-én kezdődik
Forrás:  Getty Images 

Őszi szünet: itt a pontos időpontja 2025-ben

Az őszi szünetben idén két ünnepnap is lesz, ezért a 2025-ös őszi szünet hosszú lesz. Október 23-án kezdődik – amely nemzeti ünnep is –, és november 2-ig tart. Azaz az utolsó tanítása nap az őszi szünet előtt október 22. (szerda), míg a szünet utáni első tanítása nap november 3. (hétfő).

Ez az idei tanév menetrendje

A végleges rendelet szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő).

A nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. június 19. (péntek) lesz.

 

