Óvodafelújítás Dombóváron

3 órája

Újabb több százmilliós fejlesztések indulnak – gyermekeink jövőjébe fektet Dombóvár

Nagy volumenű felújítási program veheti kezdetét Dombóváron. A 450 millió forintos keretet óvodafejlesztésre és bölcsődék korszerűsítésére fordítják.

Kutny Gábor

Alig pár hét telt el azóta, hogy Dombóváron felavatták az Árpád-házi Szent Erzsébet Óvodát. Akkor Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, a kormány családpolitikája három pillérre épül – a családtámogatásokra és adókedvezményekre, az otthonteremtési programokra, valamint a  óvodafejlesztésekre és a bölcsődék korszerűsítésére. – Ha ezek az intézmények nem lennének, a szülőknek sokkal nehezebb lenne a gyermekekről való gondoskodás – hangsúlyozta, hozzátéve: a gyermeknevelés nem egyéni feladat, hanem közös felelősség, amelyben az óvodáknak is meghatározó szerepük van.  

óvodafejlesztés Dombóváron
Az óvodafejlesztés eredménye – jó körülmények között nőhetnek fel. Forrás: beküldött kép

Újabb óvodafejlesztés : 450 millió Dombóvárnak

 A város a napokban újabb fejlesztési programra kapott forrásokat. Dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője a hírt értékelve így nyilatkozott: 

Dombóvár jövője a gyermekeinkben rejlik – ezért újulnak meg a város önkormányzati fenntartású bölcsődéje és óvodái.

A mostani projekt indulása még Potápi Árpád János egykori nemzetpolitikáért felelős államtitkár nevéhez fűződik, aki országgyűlési képviselőként éveken át gondozta a Dombóvári járás térsége fejlesztésének lépéseit. A jelenlegi felújítás során a régi, elavult tetőszerkezetek helyére biztonságos, korszerű, magas tetők kerülnek, amelyek hosszú távon védik az épületeket a beázásoktól és az állagromlástól. 

A beruházás részeként minden intézményben megoldódik a csapadékvíz elvezetés problémája, több helyen akadálymentesítés is megvalósul, és a korszerű megoldásoknak köszönhetően a működtetés is biztonságosabb és gazdaságosabb lesz. A fejlesztésre 450 millió forint támogatást sikerült elnyerni, amely biztosítja, hogy a dombóvári gyermekek és pedagógusok méltó körülmények között tölthessék mindennapjaikat. 

A beruházással Dombóvár tovább fejlődik. Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat alelnöke ezt mondta:

Öröm számomra, hogy Dombóvár és térsége ismét egy olyan fejlesztéssel gazdagodik, amely a legfiatalabbak jövőjét szolgálja. 

– A bölcsődék és óvodák megújítása nemcsak az épületek biztonságát és korszerűségét jelenti, hanem a családok mindennapjait is könnyebbé teszi. Fontos számunkra, hogy a gyermekek méltó, inspiráló környezetben nevelkedhessenek, hiszen ők Dombóvár jövőjének zálogai. Ez a beruházás a város és a térség fejlődésének újabb, örömteli mérföldköve – tette hozzá az alelnök.

Az alábbi videóban dr. Csibi Krisztina nyilatkozik a fejlesztések kapcsán, közösségi oldalán. 

 

