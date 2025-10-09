Újabb több százmilliós fejlesztések indulnak – gyermekeink jövőjébe fektet Dombóvár

Alig pár hét telt el azóta, hogy Dombóváron felavatták az Árpád-házi Szent Erzsébet Óvodát. Akkor Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, a kormány családpolitikája három pillérre épül – a családtámogatásokra és adókedvezményekre, az otthonteremtési programokra, valamint a óvodafejlesztésekre és a bölcsődék korszerűsítésére. – Ha ezek az intézmények nem lennének, a szülőknek sokkal nehezebb lenne a gyermekekről való gondoskodás – hangsúlyozta, hozzátéve: a gyermeknevelés nem egyéni feladat, hanem közös felelősség, amelyben az óvodáknak is meghatározó szerepük van.

Az óvodafejlesztés eredménye – jó körülmények között nőhetnek fel. Forrás: beküldött kép

Újabb óvodafejlesztés : 450 millió Dombóvárnak

A város a napokban újabb fejlesztési programra kapott forrásokat. Dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője a hírt értékelve így nyilatkozott:

Dombóvár jövője a gyermekeinkben rejlik – ezért újulnak meg a város önkormányzati fenntartású bölcsődéje és óvodái.

A mostani projekt indulása még Potápi Árpád János egykori nemzetpolitikáért felelős államtitkár nevéhez fűződik, aki országgyűlési képviselőként éveken át gondozta a Dombóvári járás térsége fejlesztésének lépéseit. A jelenlegi felújítás során a régi, elavult tetőszerkezetek helyére biztonságos, korszerű, magas tetők kerülnek, amelyek hosszú távon védik az épületeket a beázásoktól és az állagromlástól.