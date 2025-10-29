Betonöntés előtt? A kiállítás jelzi: felpörög Paks II (galéria)

„A jövő energiája” címmel szabadtéri kiállítás nyílt hétfőn Pakson, a városháza előtti téren. Az Atomstroyexport vállalat által szervezett tárlaton fiatal képzőművészek alkotásai láthatók, akik olyan oroszországi városokban élnek, ahol a Roszatom Állami Vállalat részét képező üzemek, erőművek működnek.

Paks II-nek nagy szerepe van az orosz fiatalok műveiből nyílt kiállításban. Fotó: Molnár Gyula

Kettős évfordulóhoz kapcsolódik a kiállítás

A kiállítást Polyanin Vitaly Olegovich, a Paks II Atomerőmű építési projekt igazgatója nyitotta meg, kiemelve, hogy az kettős évfordulóhoz kapcsolódik. Egyrészt idén nyolcvan éves Oroszország atomenergetikai ipara, másrészt idén ötven éve, hogy letették az orosz építésű atomerőmű alapkövét Pakson.

Az épülő új atomerőmű Európa legnagyobb nukleáris projektje lesz. Ezért is jelképes a kiállítás címadása: „A Jövő energiája”. A jövő most kezdődik!

– tette hozzá az igazgató. Most újabb blokkok épülnek, és hamarosan aktív fázisába ér a kivitelezés, az atomipar pedig még szorosabbá teszi a két ország kapcsolatát.

Fotó: Molnár Gyula

Heringes Anita polgármester örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy egy hónapig Paks adhat otthont a kiállításnak, és hogy a fiatalokat így inspirálja az atomenergia. Hozzátette: reméli, minél gyorsabban megvalósulhat a beruházás, és sor kerülhet Paks II első betonöntésére.