Pakson mostantól ingyen tornázhatnak a kismamák és a nyugdíjasok is

Egészségfejlesztési Iroda nyílt a Paksi Gyógyászati Központban, azzal a céllal, hogy aktív egészségmegőrző szerepet vállaljanak a város életében. Arra törekednek hogy szoros együttműködést alakítsanak ki a helyi szervezetekkel és intézményekkel, emellett egyéni és csoportos mentálhigiénés foglalkozásokkal szeretnének hozzájárulni a lakosság lelki egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

Kismama tornát is szervez az EFI

Forrás: Brendon.hu

Szerdánként 10.30-tól kismama és 9.30-tól senior tornát tartanak Kirschnerné Katona Anett gyógytornász vezetésével. Előbbi foglalkozás a problémamentes várandósság 12. betöltött hetétől látogatható. Mindkét torna a Csengey Dénes Kulturális Központban lesz az alagsori tükrös teremben. Polifoam szükséges. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06 20 8830 801-es vagy a 06 75 830 801-es telefonszámon, e-mailben az [email protected] címen lehet.