Fények az atomváros egén – Paks jelenti a biztonságot, a civilizációt (képgaléria)

Ünnepség volt pénteken este az atomvárosban, hiszen ötven évvel ezelőtt tették le a paksi atomerőmű alapkövét. A létesítmény látogatóközpontjában sajtótájékoztató is volt, amelyen felidézték az eltelt ötven évet, s szóltak a jövőt formáló tervekről is.

A paksi atomerőmű jubileumát fényjátékkal ünnepelték

Fotó: Molnár Gyula / Forrás: MW

A paksi atomerőmű szükséges az energiabiztonsághoz

Áder János, volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadói Testület tagja kifejtette, hogy a fosszilis energiahordozókról, a szén, a kőolaj és a földgáz energiatermelésre használásáról való leválás nem fog sikerülni az atomenergia felhasználása nélkül. Hozzátette: az atomenergiára a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a Párizsi éghajlatvédelmi egyezményben foglalt célok eléréséhez is szükség van. Szólt arról is, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint is a paksi atomerőmű a világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve, amire büszkék lehetünk, és az elmúlt ötven évben felhalmozódott tudásra pedig bátran építhetünk. Szólt arról is, hogy bár a hazai naperőművi kapacitás hamarosan eléri a 12 ezer megawattot, ha az energiatárolás ismert formái nem oldják meg a problémákat, akkor az erőmű adta zsinóráram nélkül nem lehet biztosítani a hazai energiaellátást. Egyébként, tette hozzá, a világon jelenleg 70 atomerőmű épül.

A múlt század második felének legjobb döntése volt, hogy Magyarország megépítette az atomerőművet, mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter, ez ma az áramfogyasztás egyharmadát, a hazai áramtermelés csaknem felét biztosítja. A négy atomerőművi blokk és a Paks II. épülő két blokkja összesen 4400 megawatt teljesítményre lesz képes, amely a mai villamosenergia fogyasztás kétharmadát biztosítaná.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke Juhász Edit az energia-felhasználás jövőjéről beszélt, arról, hogy 2050-re Európában a hatékonysági intézkedéseknek eredményeként az energiafelhasználás 20 százalékkal csökken, viszont ezen belül az elektromos áram felhasználása 50 százalékkal nő.