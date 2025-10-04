1 órája
Fények az atomváros egén – Paks jelenti a biztonságot, a civilizációt (képgaléria)
Ünnepség volt pénteken este Pakson, az atomerőműben, mert napra pontosan fél évszázaddal ezelőtt 1975. október 3-án helyezték el az ország villamosenergia-ellátásának több mint harmadát biztosító erőmű alapkövét. Háromezren köszöntötték a jeles évfordulót az erőmű előtti téren, hallgatták a Magyar Villamosművek és a Paksi Atomerőmű vezérigazgatóinak ünnepi beszédét, majd nézték a gyönyörű fényjátékot.
Ünnepség volt pénteken este az atomvárosban, hiszen ötven évvel ezelőtt tették le a paksi atomerőmű alapkövét. A létesítmény látogatóközpontjában sajtótájékoztató is volt, amelyen felidézték az eltelt ötven évet, s szóltak a jövőt formáló tervekről is.
A paksi atomerőmű szükséges az energiabiztonsághoz
Áder János, volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadói Testület tagja kifejtette, hogy a fosszilis energiahordozókról, a szén, a kőolaj és a földgáz energiatermelésre használásáról való leválás nem fog sikerülni az atomenergia felhasználása nélkül. Hozzátette: az atomenergiára a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a Párizsi éghajlatvédelmi egyezményben foglalt célok eléréséhez is szükség van. Szólt arról is, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint is a paksi atomerőmű a világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve, amire büszkék lehetünk, és az elmúlt ötven évben felhalmozódott tudásra pedig bátran építhetünk. Szólt arról is, hogy bár a hazai naperőművi kapacitás hamarosan eléri a 12 ezer megawattot, ha az energiatárolás ismert formái nem oldják meg a problémákat, akkor az erőmű adta zsinóráram nélkül nem lehet biztosítani a hazai energiaellátást. Egyébként, tette hozzá, a világon jelenleg 70 atomerőmű épül.
A múlt század második felének legjobb döntése volt, hogy Magyarország megépítette az atomerőművet, mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter, ez ma az áramfogyasztás egyharmadát, a hazai áramtermelés csaknem felét biztosítja. A négy atomerőművi blokk és a Paks II. épülő két blokkja összesen 4400 megawatt teljesítményre lesz képes, amely a mai villamosenergia fogyasztás kétharmadát biztosítaná.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke Juhász Edit az energia-felhasználás jövőjéről beszélt, arról, hogy 2050-re Európában a hatékonysági intézkedéseknek eredményeként az energiafelhasználás 20 százalékkal csökken, viszont ezen belül az elektromos áram felhasználása 50 százalékkal nő.
Elkötelezettek az üzemidő-hosszabbítás mellett
A meglévő, működő erőművi blokkokról szólva Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója kifejtette, elkötelezettek az atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása iránt, hogy azok az ötvenes évek közepéig áramot adjanak.
Ezzel kapcsolatban Kádár Andrea, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke kifejtette, a második üzemidő-hosszabbításhoz nincsenek másoktól átvehető tapasztalatok, itt majd úttörő munkát kell végezni, de a paksiak eddig is élen jártak az új, s azóta sok helyen elterjedt valószínűségi biztonsági elemzési módszerek bevezetésében.
Horváth Péter János, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az 1982 és 1987 között üzembe helyezett blokkok eredeti, 440 megawattos teljesítményét azóta három lépésben több mint 500 megawattra emelték. A paksi atomerőmű ma az egyik legbiztonságosabb VVER-440 típusú erőmű az egész világon. A WANO, az Atomerőmű-üzemeltetők Világszövetsége szerint a négy paksi blokk a 147, adatokat közlő erőmű blokkjainak rangsorában a 10., 30., 40. és 53. helyet foglalja el.
Pakson eddig több mint 585 milliárd kilowattóra áramot termeltek, ez a magyar villamosáram-termelés 46, és az áramfogyasztás 35 százaléka. A blokk eredeti, 30 éves üzemideje 50 évre nőtt, legalább 2037-ig termelnek áramot, és lehetőség van az élettartamot további 20 évvel meghosszabbítani.
A vezérigazgató köszönetet mondott a Roszatom szakembereinek, akik évtizedek óta együttműködnek az atomerőművel a biztonság a fejlesztés terén, és ezekben a napokban ünneplik az orosz atomenergetika elindulásának 80. évfordulóját".
Sötétedés után, pár perccel fél nyolc előtt kezdődött az erőmű előtt a fényünnep. Az erőmű autóbusz pályaudvarán felállított emelvényen az MVM Zrt. vezérigazgatója, Mátrai Károly köszöntötte először a z ünnep többezer résztvevőjét.
Paks jelenti a civilizációt
Beszédét egy személyes emlékkel kezdte. A Duna túloldalán, Kalocsán született, s kisgyerek volt, mikor a tévéhíradóban látta, hogy Pakson valami történik. Az az alapkőletétel volt. Nem értette még, hogy mi az, de érezte, hogy valami nagy dolog.
A 70-es években valóban nagy dolog történt, folytatta, hiszen egy ország összefogásával építettek egy stratégiailag nagyon helyesnek bizonyuló döntés alapján egy olyan erőművet, amely ma, 50 évvel az alapkőletétel után is még a magyar energia szuverenitást, az energiabiztonságot jelenti.
Hogy milyen fontos, hogy van ez az erőmű, nem mutatja jobban semmi más, mint az, ami mostanában Spanyolországban és Portugáliában történt, mikor néhány napig voltak olyan régiók, ahol nem volt áram, és megtapasztalhatták az emberek, hogy áram nélkül valójában nincsen civilizáció. Megállt minden, lemerültek a mobiltelefonok, nem tudtak utazni, szinte megállt az élet. Nekünk, folytatta, Paks jelenti az áramot, s a civilizációt.
Ez fontos a jövőben is, ezért belekezdtek egy újabb üzemidő hosszabbítási projektbe, azért, hogy ez az erőmű megbízhatóan, hosszútávon tudja szolgálni Magyarországot, hogy a 2050-es évek közepéig ez az erőmű még velünk legyen.
Jelenleg, mondta, együtt ünnepeljük ezen a mai estén az ötven évet, a múltat, a jelent, és azt gondolom, tette hozzá, hogy tudjuk ünnepelni a jövőt is. Ez nem jöhetett volna létre, ha itt Pakson és környékén nincs ez az ötezer család, amelynek mindennapjai szorosan kötődnek, együtt élnek az erőművel. Köszöni ezt az elkötelezettséget, szakmai alázatot, azt a professzionalizmust, amellyel, ha Pakson jár, mindig találkozik.
Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója arról beszélt, az erőmű olyan, mint egy nagy család. Együtt élték meg 50 évvel ezelőtt az atomerőmű alapkőletételét, Paks várossá válását, többségük lakóhelyének, otthonának felépülését, szépítését. Az építkezést, a blokkok üzembehelyezését, a teljesítménynöveléseket 440-ről 500 megawattra, a nemzetközi tapasztalatcseréket, az atomenergia sorsát is érintő eseményeket, mint Three Mile Island, Csernobil, Fukusima. Mindegyikből tanultak, változtattak és változtak. Pakson nukleáris műszaki kultúrát teremtettek, kiváló eredményeket értek el.
Fények az atomváros egén – Paks jelenti a biztonságot, a civilizációtFotók: Molnár Gyula
Feladatuk, zárta köszöntőjét, a jövőben is az, ami volt. Biztonságosan, megbízhatóan áramot adni az országnak.
Pompás volt a fényjáték
A beszédeket követően, a sportember, olimpiai és világbajnok, dr. Kovács Antal, az erőmű kommunikációs igazgatója jelére egyszerre vágta fel az ötvenes számmal díszített tortát a két vezérigazgató, majd megkezdődött a pompás fényjáték.
A négy blokk épületein egymást váltották a vetített színes képek, táncoló fénycsóvák jelezték, hogy különleges ez a nap.