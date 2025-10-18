Paksi pékségeket díjaztak a Kenyér Világnapján

Október 16. a Kenyér Világnapja. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Coeliakia Egyesület és az Amurex GM Hungária Kft. a Magyarok Kenyere program részeként negyedik alkalommal szervezte meg az év gluténmentes kenyere és péksütemény versenyt. A csütörtöki díjátadón paksi pékségek termékei is elismerésben részesültek.

Madács-Pfeffer Noémi (középen) a Mentes Manufaktúra nevében vette át a díjat. Forrás: magyarmezogazdasag.hu

A Mentes Manufaktúra (Favora-Info Kft.) tökmagolajos sokmagvas kenyere első helyezett lett Friss kenyér kategóriában, míg a Töltetlen kategóriában második lett a bagettjük. Tartós kenyér kategóriában a Lavina Kft.: No-No mediterrán veknijét találták a legjobbnak, Töltött pékáru kategóriában pedig No-No fahéjas-szilvás táskájuk harmadik lett.