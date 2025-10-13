október 13., hétfő

Tanulásra fel!

2 órája

Pályaválasztási kiállítással várja a diákokat a Babitsba a kormányhivatal

Címkék#pályaválasztás#Tolna Vármegyei Kormányhivatal#pályaválasztási kiállítás

Huszonnegyedik alkalommal rendezi meg a Jövőd Záloga Pályaválasztási Kiállítás elnevezésű programját a Tolna Vármegyei Kormányhivatal.

Teol.hu

A rendezvénynek a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont 2025. október 14-én és 15-én. A kiállítók között – Tolna vármegye középiskoláin kívül – az ország más területéről érkező középiskolák, az Országos Mentőszolgálat, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Tető Építők Egyesülete, a Nyitott Világ Alapítvány és a K&H Bank is jelen lesznek.

A továbbtanulás előtt álló általános iskolás tanulók és szüleik, kísérőik megismerkedhetnek az iskolák képzési kínálatával: a választható szakirányokkal, szakmaszerzési lehetőségekkel, a látogatók találkozhatnak a kiállító iskolák képviselőivel, diákjaival, akiknek feltehetik kérdéseiket az iskoláról, a képzésekről vagy akár a diákéletről is.

További részletek a kormányhivatal oldalán!

 

