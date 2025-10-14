1 órája
Beszélgető, táncoló robot volt a pályaválasztási börze nagy sztárja (képgalériával)
Pezsgéssel telt meg a Babits Mihály Kulturális Központ. Immár 24. alkalommal rendezték meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal szervezésében a Jövőd Záloga Pályaválasztási Kiállítását, amely a pályaválasztás támogatását szolgálja.
A kétnapos pályaválasztási eseményen a továbbtanulás előtt álló általános iskolások szinte ellepték a standokat, hogy személyesen is megismerkedjenek a helyi iskolák kínálatával. A diákok nagy lelkesedéssel fogadták a programot, amely lehetőséget adott arra, hogy élőben találkozzanak az általuk kiszemelt intézmények képviselőivel és diákjaival. Így nemcsak az oktatási programokról, szakirányokról, hanem a diákéletről és a szakmaszerzési lehetőségekről is első kézből szerezhettek információkat.
Interaktív és izgalmas élmények a szekszárdi pályaválasztási kiállításon
A rendezvény megnyitóján Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere kiemelte: „Ez a program remek lehetőség arra, hogy a kínálat és a kereslet találkozzon. Minden iskola és szakképző intézmény bemutatja tudását és képzési lehetőségeit, hogy a tanulók tudatos döntést hozhassanak a továbbtanulásukról.”
A rendezvény már messze túlmutat a régi, prospektusokkal felszerelt eseményeken: idén is az volt a cél, hogy az intézmények minél élménydúsabb és interaktívabb módon mutassák be tevékenységüket. Már a megnyitón is érezni lehetett a pezsgést, hiszen zsúfolásig telt termekben várták a diákokat. Az iskolák különleges specializációi és izgalmas programjai igazán vonzóvá tették az eseményt, amely így nem csupán egy információs nap, hanem egy élményközpontú találkozó, ahol a személyes élmények, érdekességek és különlegességek kerülnek középpontba.
Dömötör Csaba, a a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja hangsúlyozta: „A fiatalok komoly döntés előtt állnak. Minden jó döntéshez nagyon sok információra és személyes megélésre van szükség. Ezt a személyes tapasztalást lehet itt begyűjteni. Különösen igaz ez a szakképző iskolákra is, hiszen úgy mutatkoznak be a szakmák, hogy interaktív formában ki is lehet próbálni azokat a tevékenységeket, amiket egy szakember űz.”
Valódi élmények és különleges találkozók a jövő útján
A Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium standjánál hatalmas volt a nyüzsgés, hiszen a diákok egy különleges vendéggel is találkozhattak: egy beszélgető, sőt még táncolni is képes robottal, amely igazán lekötötte a figyelmet és mosolyt csalt mindenki arcára. Antal Gergő, az iskola tanulója szerint: „A Technikum pont azért jó választás, mert ad érettségit és egy szakmát is az embernek, így a legtöbb lehetőséget kapja, amit csak lehet. Tehát, ha mondjuk valaki el szeretne menni néhány évet dolgozni és azután elkezdeni az egyetemi tanulmányait, akkor erre is van lehetősége de ha szeretne azonnal továbbtanulni, akár ágazaton belül, akár teljesen más szakmát, akkor erre is van lehetősége, úgyhogy a technikum egy nagyon jó választás.”
Attila az Energetikai Technikum és Kollégium diákja is hasonló véleményen volt – „Mindig azt mondom, hogy nincs az a pénz amiért iskolát váltanék. Országos szinten is az egyik legerősebb technikum az ESZI, ahol rengeteg lehetőségük van a diákoknak. Nagyon jó közösség van és számos iskolán kívüli program közül válogathatunk. Anyukámat is meggyőztem, hogy ez a legjobb választás, úgyhogy szerintem a kisöcsém is ide fog járni.”
Eszter egy 8. osztályos tanuló még pályaválasztás előtt van, így neki hatalmas segítség volt a mai nap. „Mindig is azt gondoltam, hogy az egészségügyben szeretnék dolgozni. Itt a kiállításon lehetőségem nyílt kipróbálni az újraélesztés technikáját, és még a mentőautót is megnézhettem belülről. Beszélgettem diákokkal is, akik már ezen a pályán vannak, és ez teljesen meggyőzött arról, hogy tényleg ezt a szakmát válasszam” – mesélte boldogan.
Út a jövő szakmáihoz
A nap végére a pályaválasztási kiállítás valóban elérte célját: új lendületet adott és konkrét támpontokat nyújtott a fiataloknak. A diákok nemcsak tudást és élményeket szereztek, hanem megismerhették, milyen kihívások és lehetőségek várnak rájuk a középiskolákban és a szakmák világában. Egy dolog azonban biztos: a pályaválasztás nem csupán egyetlen nap eseménye, hanem az első lépés egy ígéretes jövő felé.
Jövőd Záloga Pályaválasztási KiállításFotók: Mártonfai Dénes