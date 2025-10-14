Beszélgető, táncoló robot volt a pályaválasztási börze nagy sztárja (képgalériával)

A kétnapos pályaválasztási eseményen a továbbtanulás előtt álló általános iskolások szinte ellepték a standokat, hogy személyesen is megismerkedjenek a helyi iskolák kínálatával. A diákok nagy lelkesedéssel fogadták a programot, amely lehetőséget adott arra, hogy élőben találkozzanak az általuk kiszemelt intézmények képviselőivel és diákjaival. Így nemcsak az oktatási programokról, szakirányokról, hanem a diákéletről és a szakmaszerzési lehetőségekről is első kézből szerezhettek információkat.

Tömegeket vonzott idén is a szekszárdi pályaválasztási nap.

Fotó: Mártonfai Dénes

Interaktív és izgalmas élmények a szekszárdi pályaválasztási kiállításon

A rendezvény megnyitóján Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere kiemelte: „Ez a program remek lehetőség arra, hogy a kínálat és a kereslet találkozzon. Minden iskola és szakképző intézmény bemutatja tudását és képzési lehetőségeit, hogy a tanulók tudatos döntést hozhassanak a továbbtanulásukról.”

A rendezvény már messze túlmutat a régi, prospektusokkal felszerelt eseményeken: idén is az volt a cél, hogy az intézmények minél élménydúsabb és interaktívabb módon mutassák be tevékenységüket. Már a megnyitón is érezni lehetett a pezsgést, hiszen zsúfolásig telt termekben várták a diákokat. Az iskolák különleges specializációi és izgalmas programjai igazán vonzóvá tették az eseményt, amely így nem csupán egy információs nap, hanem egy élményközpontú találkozó, ahol a személyes élmények, érdekességek és különlegességek kerülnek középpontba.

Dömötör Csaba, a a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja hangsúlyozta: „A fiatalok komoly döntés előtt állnak. Minden jó döntéshez nagyon sok információra és személyes megélésre van szükség. Ezt a személyes tapasztalást lehet itt begyűjteni. Különösen igaz ez a szakképző iskolákra is, hiszen úgy mutatkoznak be a szakmák, hogy interaktív formában ki is lehet próbálni azokat a tevékenységeket, amiket egy szakember űz.”

Dömötör Csaba (jobbról) Berlinger Attila polgármesterrel beszélget

Fotó: Mártonfai Dénes

Valódi élmények és különleges találkozók a jövő útján

A Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium standjánál hatalmas volt a nyüzsgés, hiszen a diákok egy különleges vendéggel is találkozhattak: egy beszélgető, sőt még táncolni is képes robottal, amely igazán lekötötte a figyelmet és mosolyt csalt mindenki arcára. Antal Gergő, az iskola tanulója szerint: „A Technikum pont azért jó választás, mert ad érettségit és egy szakmát is az embernek, így a legtöbb lehetőséget kapja, amit csak lehet. Tehát, ha mondjuk valaki el szeretne menni néhány évet dolgozni és azután elkezdeni az egyetemi tanulmányait, akkor erre is van lehetősége de ha szeretne azonnal továbbtanulni, akár ágazaton belül, akár teljesen más szakmát, akkor erre is van lehetősége, úgyhogy a technikum egy nagyon jó választás.”