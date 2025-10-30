Olcsóbb lesz a parkolás Szekszárdon és Tamásiban is! Mutatjuk, mennyit és hogyan spórolhat!

A parkolás fizetés telefonnal lehetősége itt is elérhető, a parkolás kényelmi díj nélkül pedig januártól további megtakarítást jelenthet a szekszárdi autósoknak, akik így a hivatalos óradíjon felül már nem fizetnek plusz terhelést az alkalmazások használatáért.

Tamásiban szintén több kijelölt fizető parkoló működik, köztük a Spar üzletház, a kormányhivatal és a Kossuth Lajos tér környékén.

Az 1–5. számú parkolóhelyeken az első óra ingyenes, az azt követő órákban a várakozási díj 300 forint óránként, míg a 6–7. számú parkolóhelyeken egységesen 300 forintot kell fizetni óránként.

A telefonos parkolás menete itt is változatlan marad, a különbség csupán annyi, hogy a simple parkolás kényelmi díja és más hasonló szolgáltatások pluszköltségei megszűnnek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki parkolás mobiltelefonnal útján fizet, akkor a jövőben pontosan ugyanannyit fizet, mintha automatánál váltott volna jegyet.

A kép illusztráció. Fotó: MW/archív

A parkolás fizetése telefonnal ma már több mint negyven különböző alkalmazáson keresztül elérhető, köztük a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén és a Simple alkalmazáson is. Az autósok többsége a gyorsaság és a kényelem miatt választja a digitális megoldásokat, amelyek a parkolás mobillal minden előnyét kínálják, de eddig kényelmi díjjal jártak.

Ennek eltörlése különösen a kisebb városokban, például Szekszárdon és Tamásiban lehet jelentős segítség a helyieknek, hiszen egy rendszeres mobilparkolást használó autós évente akár több tízezer forintot is megspórolhat.

Szekszárdon és Tamásiban tehát nem változnak a zónadíjak, de januártól a mobilos fizetés minden eddiginél kedvezőbb lesz: nincs többé kényelmi díj, nincs rejtett költség – csak a tényleges parkolási díj marad.