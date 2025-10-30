1 órája
Olcsóbb lesz a parkolás Szekszárdon és Tamásiban is! Mutatjuk, mennyit és hogyan spórolhat!
Januártól megszűnik a kényelmi díj az egész ország területén – jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A döntés értelmében a jövőben olcsóbb lesz a parkolás mobillal, hiszen a parkolás fizetése telefonnal vagy mobilapplikáción keresztül ezentúl nem jár majd pluszköltséggel. A kormány szerint az intézkedés eredményeként évente több milliárd forint maradhat az autósok zsebében. Mutatjuk, Tolna vármegyében hol lesz olcsóbb a parkolás kényelmi díj nélkül.
A parkolásért jellemzően 50-115, míg autópálya-matrica vásárláskor 2-300 forintot is pluszban kell megfizetni kényelmi díjként. Ennyivel lesz olcsóbb a parkolás kényelmi díj nélkül 2026-tól. A kormányszóvivő közösségi oldalán közölte: a mobilparkolás rendszere több mint egy évtizede jól működik, azonban a felülvizsgálat során kiderült, hogy a rendszer a kényelmi díj nélkül is fenntartható. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett arra, hogy csak Budapesten tavaly 34 millió parkolás történt mobilon keresztül, a kényelmi díj miatt pedig 2,5 milliárd forintot fizettek a fővárosi autósok.
Tolnában is olcsóbb lesz a parkolás kényelmi díj nélkül
Az intézkedés Szekszárdot és Tamásit is érinti. A tolnai megyeszékhelyen két fizető parkolási zóna működik. Az 1. zónában a fizetős parkolás díja munkanapokon 7:30 és 17:30 között, szombaton pedig 7:30 és 12:00 között 500 forint óránként, a legkisebb megvásárolható jegy ára 125 forint. A 2. zónában a díj munkanapokon 7:30 és 17:30 között 240 forint óránként.
A parkolás fizetés telefonnal lehetősége itt is elérhető, a parkolás kényelmi díj nélkül pedig januártól további megtakarítást jelenthet a szekszárdi autósoknak, akik így a hivatalos óradíjon felül már nem fizetnek plusz terhelést az alkalmazások használatáért.
Tamásiban szintén több kijelölt fizető parkoló működik, köztük a Spar üzletház, a kormányhivatal és a Kossuth Lajos tér környékén.
Az 1–5. számú parkolóhelyeken az első óra ingyenes, az azt követő órákban a várakozási díj 300 forint óránként, míg a 6–7. számú parkolóhelyeken egységesen 300 forintot kell fizetni óránként.
A telefonos parkolás menete itt is változatlan marad, a különbség csupán annyi, hogy a simple parkolás kényelmi díja és más hasonló szolgáltatások pluszköltségei megszűnnek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki parkolás mobiltelefonnal útján fizet, akkor a jövőben pontosan ugyanannyit fizet, mintha automatánál váltott volna jegyet.
A parkolás fizetése telefonnal ma már több mint negyven különböző alkalmazáson keresztül elérhető, köztük a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén és a Simple alkalmazáson is. Az autósok többsége a gyorsaság és a kényelem miatt választja a digitális megoldásokat, amelyek a parkolás mobillal minden előnyét kínálják, de eddig kényelmi díjjal jártak.
Ennek eltörlése különösen a kisebb városokban, például Szekszárdon és Tamásiban lehet jelentős segítség a helyieknek, hiszen egy rendszeres mobilparkolást használó autós évente akár több tízezer forintot is megspórolhat.
Szekszárdon és Tamásiban tehát nem változnak a zónadíjak, de januártól a mobilos fizetés minden eddiginél kedvezőbb lesz: nincs többé kényelmi díj, nincs rejtett költség – csak a tényleges parkolási díj marad.
