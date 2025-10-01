Parkolási bírság: 4 eset, amikor nem kell fizetni

Kevés bosszantóbb helyzet létezik annál, mint mikor az ember autójára boríték kerül. A parkolási bírság nem fizetése bizonyos esetekben teljesen jogszerű lehet, most is vannak olyan helyzetek, amikor vitatható vagy akár elengedhető a büntetés, de fontos tudni, mikor és hogyan lehet élni ezekkel a lehetőségekkel – írta a hóvége.hu

A parkolási bírság a legtöbb esetben jogszerű, azonban vannak kivételes helyzetek, amikor azt nem kell megfizetni.

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Ekkor lehet vitatni a parkolási bírságot

A leggyakoribb eset, amikor tévesen állították ki a pótdíjat. Ilyen például, ha: rendszámhiba történt. Előfordulhat, hogy a rögzített rendszám elírás miatt nem a te autódat jelöli meg. Ilyenkor bizonyítani kell a tévedést.

Téves az időpont vagy a dátum. Ha a jegyen vagy pótdíjértesítőn hibás időpont szerepel, és ezt a parkolójegyed vagy mobilparkolásod igazolja, az alapja lehet a vitának.

Vitatni lehet a büntetést akkor is, ha az ellenőrzés és a díjfizetés között 5 percen belül történt a tranzakció.

Illetve méltányossági alapon. Egyes szolgáltatók engedélyezik a méltányossági kérelmet, ha bizonyítható, hogy nem szándékosan történt a mulasztás.

Akinek több autója van, előfordulhat, hogy véletlenül a másik rendszámát adja meg parkoláskor. Ilyenkor hiába történt meg a fizetés, az érintett autó parkolása jogilag rendezetlennek minősül, így bírságot szabnak ki. Azonban ilyen esetben érdemes méltányossági kérelmet benyújtani, s csatolni a bizonyítékot (például az SMS-t vagy az applikáció visszaigazolását), amely igazolja, hogy ugyanabban az időben és zónában valóban kifizetted a parkolási díjat – csak más rendszámra. Bár az elengedés nem automatikus, sokszor figyelembe veszik, hogy nem szándékosan mulasztottál, így jó eséllyel elengedhetik vagy mérsékelhetik a bírságot.

Rokkantsági ellátásban jogosult sem állhat meg bárhol

– Súlyosan mozgáskorlátozott rokkant vagyok, két bottal is csak tíz-húsz métert tudok menni, emellett oldalamra helyezett katéterzsákkal, és annak összes hátrányával érkeztem Szekszárdra ortopéd cipő méretvétele céljából a feleségem kíséretében – mondta el történetét olvasónk. – Az épület előtt régebben volt két rokkant parkolóhely, a tábla most is ott volt, csak éppen egy fekete fóliával be volt burkolva. A szükség úgy hozta, hogy ennek a régi parkolónak a közelében álltam le az autóval úgy, hogy a forgalmat nem akadályoztam. Mivel a feleségem a lábamat külön nem vihette be, így én is bementem a méretvételre. Dolgunk végeztével az autóhoz érve azt vettük észre, hogy büntető csomagot helyeztek a szélvédőre.