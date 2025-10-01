54 perce
Parkolási bírság: 4 eset, amikor nem kell fizetni
Minden autós legalább egyszer átéli azt a helyzetet, amikor büntetőcédulát talál az autója szélvédőjén. Az első reakció jellemzően a düh, majd a tanácstalanság, hogy tényleg fizetni kell?! A parkolási bírság a legtöbb esetben jogszerű, azonban vannak kivételes helyzetek, amikor azt nem kell megfizetni.
Kevés bosszantóbb helyzet létezik annál, mint mikor az ember autójára boríték kerül. A parkolási bírság nem fizetése bizonyos esetekben teljesen jogszerű lehet, most is vannak olyan helyzetek, amikor vitatható vagy akár elengedhető a büntetés, de fontos tudni, mikor és hogyan lehet élni ezekkel a lehetőségekkel – írta a hóvége.hu
Ekkor lehet vitatni a parkolási bírságot
A leggyakoribb eset, amikor tévesen állították ki a pótdíjat. Ilyen például, ha: rendszámhiba történt. Előfordulhat, hogy a rögzített rendszám elírás miatt nem a te autódat jelöli meg. Ilyenkor bizonyítani kell a tévedést.
- Téves az időpont vagy a dátum. Ha a jegyen vagy pótdíjértesítőn hibás időpont szerepel, és ezt a parkolójegyed vagy mobilparkolásod igazolja, az alapja lehet a vitának.
- Vitatni lehet a büntetést akkor is, ha az ellenőrzés és a díjfizetés között 5 percen belül történt a tranzakció.
- Illetve méltányossági alapon. Egyes szolgáltatók engedélyezik a méltányossági kérelmet, ha bizonyítható, hogy nem szándékosan történt a mulasztás.
Akinek több autója van, előfordulhat, hogy véletlenül a másik rendszámát adja meg parkoláskor. Ilyenkor hiába történt meg a fizetés, az érintett autó parkolása jogilag rendezetlennek minősül, így bírságot szabnak ki. Azonban ilyen esetben érdemes méltányossági kérelmet benyújtani, s csatolni a bizonyítékot (például az SMS-t vagy az applikáció visszaigazolását), amely igazolja, hogy ugyanabban az időben és zónában valóban kifizetted a parkolási díjat – csak más rendszámra. Bár az elengedés nem automatikus, sokszor figyelembe veszik, hogy nem szándékosan mulasztottál, így jó eséllyel elengedhetik vagy mérsékelhetik a bírságot.
Rokkantsági ellátásban jogosult sem állhat meg bárhol
– Súlyosan mozgáskorlátozott rokkant vagyok, két bottal is csak tíz-húsz métert tudok menni, emellett oldalamra helyezett katéterzsákkal, és annak összes hátrányával érkeztem Szekszárdra ortopéd cipő méretvétele céljából a feleségem kíséretében – mondta el történetét olvasónk. – Az épület előtt régebben volt két rokkant parkolóhely, a tábla most is ott volt, csak éppen egy fekete fóliával be volt burkolva. A szükség úgy hozta, hogy ennek a régi parkolónak a közelében álltam le az autóval úgy, hogy a forgalmat nem akadályoztam. Mivel a feleségem a lábamat külön nem vihette be, így én is bementem a méretvételre. Dolgunk végeztével az autóhoz érve azt vettük észre, hogy büntető csomagot helyeztek a szélvédőre.
Olvasónk az eset felülbírálását kérte, annál is inkább, mivel rokkantsági ellátása hetvenezer forint alatt van. Sikerrel járt, elengedték a büntetését.
Elévülhet a parkolási bírság?
Igen, de hosszú idő után. A közigazgatási bírságok (amelyek közül bizonyos parkolási ügyek is ide tartozhatnak) 4 év 6 hónap alatt évülnek el – ha ez idő alatt nem hajtják be, a bírság érvényét veszti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy érdemes „kivárni”, a legtöbb esetben végrehajtás alá vonják, ami plusz költségekkel járhat.
Mi történik, ha egyszerűen nem fizetsz?
Sokan abban bíznak, hogy ha nem fizetik be a bírságot, az „úgyis elfelejtődik”. Ez tévhit. A pótdíj ugyanis behajtási eljárásba kerülhet, ami akár többszörös költséget eredményezhet. Ráadásul ha az ügy bíróságra kerül, az autósnak sokkal nehezebb lesz bizonyítania az igazát. Ezért mindig célszerű vagy időben befizetni, vagy – ha jogsértést lát – hivatalos úton vitatni a bírságot.