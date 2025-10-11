1 órája
Nem kell többé egyedül menni: Tolnában már férfit is lehet kölcsönözni egy estére
Egyedül van, és borkóstolóra, üzleti vacsorára vagy épp egy esküvőre hivatalos, és ehhez jól jönne egy elegáns társ? A Tolna vármegyében elérhető kísérőszolgáltatás épp a páros programokhoz kínálnak megoldást. Dombóváron, Bonyhádon, Szekszárdon már érdeklődnek iránta.
Mi jut eszünkbe ezekről a szavakról? Férfikölcsönző, férfi kísérő szolgáltatás, férfi kísérő partner, vacsorapartner, férfi hostess szolgáltatás, pasi kölcsönző, sőt menjünk tovább: nők kölcsönzése? Mindenki vágyik a páros programokra, így jól jön, ha kulturált, diszkrét és biztonságos keretek között biztosítanak partnert azoknak, akik a fontos eseményeken nem szeretnének egyedül megjelenni.
Páros programok: kísérő, nem randi
Hallottak-e már róla? Férfiak és nők számára is elérhető kísérőszolgáltatások érhetők el országszerte, azaz kölcsönözhetők férfiak és nők, akiket kísérőknek hívnak. Akad köztük diplomás, több nyelven beszélő, sőt ismert médiaszereplő is. Közös bennük a figyelmesség, az empátia és a jó társaság. A platform diszkrét, a kommunikáció zárt rendszerben zajlik, és minden találkozó nyilvános helyszínen történik. A cél nem a párkeresés, hanem a társasági élet támogatása, akár egyetlen estére is. Bár Tolna vármegyében még nincs aktív kísérő, a térség kiemelt toborzási területként szerepel.
A következőkben a szolgáltatások vezetőségével készült interjút olvashatják.
Mióta érhető el a szolgáltatás Tolna vármegyében, és mely településeken aktív jelenleg?
A Man4you.hu férfikíséret már tavaly elindult, a hölgypartner szolgáltatás, a Woman4you.hu pedig idén nyár végén élesedett – mindkettő országosan működik. A kísérők természetesen utaznak is az adott helyszínre a programokhoz, ugyanakkor nagy előny, ha helyben is elérhetők a partnerek, akik jól ismerik a környéket. Tolna vármegyében jelenleg még nincs regisztrált kísérő, noha igény lenne rá, mivel több alkalommal is érkezett megkeresés olyan hölgyektől, akiknek épp arrafelé volt teendőjük, ezért a térség kiemelt toborzási terület.
Milyen típusú alkalmakra veszik igénybe leggyakrabban a kísérőket Tolna vármegyében?
Tolna vármegye irányából a leggyakoribb megkeresés eddig olyan hölgyektől érkezett, akik a környéken ügyet intéztek vagy programjuk volt, például Szekszárdra érkeztek borkóstolóra, Bonyhádra egy üzleti találkozóra, vagy Dombóvárra esküvőre. A Man4you alapvetően a mindennapi helyzetek elegáns támogatására jött létre, legyen szó vacsoráról, társasági eseményről vagy akár egy hétvégi programról, ahol jól jön egy „beugrós partner” (amíg nem neki kell a vőlegényt alakítania), és nem kell magyarázkodni, ha van, aki elkísér.
Van-e különbség a férfi és női kísérők iránti keresletben?
A partnerhölgyek részéről a Woman4you oldalon még kevés az adat, de az eddigi tapasztalatok alapján a férfikíséret iránt erős az érdeklődés. A hölgyek a regisztráció után is rejtve maradnak, senki sem látja őket egészen addig, amíg maguk nem írnak egy szimpatikus férfinak. Ez a diszkrét működés biztonságot ad, és pontosan ezért lett a szlogenünk: „Hölgy, válassz!”
Mit kell tudni a kísérőkről?
Az interjú folytatásában biztonsági és etikai protokollokról is szó esik.
Milyen háttérrel rendelkeznek a kísérők?
A legfiatalabb kísérőnk huszonegy éves, a legidősebb hatvanöt, az átlag pedig harminc és ötvenéves kor között mozog. Nem sablon szerint működnek, van, aki egy sétához vagy spontán kávézáshoz ideális társ, más pedig színházi premierre vagy üzleti eseményre is magabiztosan kísér, akár több diplomával és nyelvtudással. Van köztük pszichológiai vagy kommunikációs tapasztalattal rendelkező, de akad olyan is, aki tévés szereplőként vált ismertté. A közös nevező viszont mindig ugyanaz: jó társaság, figyelem és empátia kell.
Milyen biztonsági és etikai protokollokat alkalmaznak?
A kezdeti kommunikáció a platformon belül zajlik, a személyes találkozók pedig nyilvános helyszíneken történnek. A szexuális ajánlat szigorúan tiltott, megszegése azonnali kizárást von maga után. A felhasználók e-mailben és chatben is elérnek minket, a találkozók után pedig névtelen értékelést is adhatnak, ami hasznos visszajelzést nyújt.
Milyen visszajelzéseket kaptak eddig Tolna vármegyei ügyfelektől?
Sajnos itt még nincs aktív regisztráló, de más régiókból már számos pozitív visszajelzés érkezett, volt, hogy egy találkozásból hosszabb kapcsolat, sőt szerelem is szövődött.
Van-e együttműködés helyi intézményekkel?
Jelenleg még nincs, de nyitottak vagyunk minden olyan helyi rendezvényszervező, turisztikai vagy kulturális intézmény felé, amelyek érdeklődnek a kulturált kísérőszolgáltatás iránt. Örömmel fogadjuk a megkereséseket.
Mennyibe kerül?
Az interjú során az árakról is szó esett.
Milyen árkategóriában mozognak a szolgáltatások Tolna vármegyében?
A kísérők egyéni díjazással dolgoznak, az árakat ők határozzák meg, az ügynökség nem vesz részt a megállapodásban, nem közvetít és nem von le jutalékot, ahogy az oldalon írjuk is: nem törjük le a kifli csücskét, mivel a kísérő az, aki a szolgáltatást nyújtja, így őt is illeti. Általánosságban az ajánlások óránként háromezer forint körül kezdődnek, de felfelé és lefelé is lehet eltérés, a felek kölcsönös szimpátiája és megállapodása szerint. Van, aki előtte kávézik, van, aki programfüggően mond árat, és olyan is, aki azt kéri: a hölgy döntsön, mennyit ad.
Terveznek-e bővítést vagy új típusú szolgáltatást a térségben?
Igen, célunk, hogy minden vármegyében elérhető legyen néhány hitelesített kísérő, ezért Tolna vármegye kiemelt fókuszterület számunkra. Nyitottak vagyunk a helyi igényekre és együttműködésekre is.
Hogyan lehet jelentkezni kísérőnek?
- Egyszerűen, a https://man4you.hu/ vagy https://woman4you.hu/ oldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével.
- Minden kísérőt ellenőriznek, és csak azok kerülhetnek ki az oldalra, akik megfelelnek a kulturált megjelenésre és kommunikációra vonatkozó elvárásoknak
- A rendszer használatához akciós belépési díj tartozik, amely egy reális kipróbálási időszakot foglal magában, ez alatt felmérhető, hogy kinek mennyire működik a platform
- kísérőknek 4 900 forint/ 2 hónap
- partnert keresőknek 2 900 forint/ hónap.