Nem kell többé egyedül menni: Tolnában már férfit is lehet kölcsönözni egy estére

Mi jut eszünkbe ezekről a szavakról? Férfikölcsönző, férfi kísérő szolgáltatás, férfi kísérő partner, vacsorapartner, férfi hostess szolgáltatás, pasi kölcsönző, sőt menjünk tovább: nők kölcsönzése? Mindenki vágyik a páros programokra, így jól jön, ha kulturált, diszkrét és biztonságos keretek között biztosítanak partnert azoknak, akik a fontos eseményeken nem szeretnének egyedül megjelenni.

Tolna vármegye irányából a megkeresések olyan hölgyektől érkeztek akiknek a környéken volt programjuk, például Szekszárdra érkeztek borkóstolóra. Páros programok 2025 Fotó: Shutterstock

Páros programok: kísérő, nem randi

Hallottak-e már róla? Férfiak és nők számára is elérhető kísérőszolgáltatások érhetők el országszerte, azaz kölcsönözhetők férfiak és nők, akiket kísérőknek hívnak. Akad köztük diplomás, több nyelven beszélő, sőt ismert médiaszereplő is. Közös bennük a figyelmesség, az empátia és a jó társaság. A platform diszkrét, a kommunikáció zárt rendszerben zajlik, és minden találkozó nyilvános helyszínen történik. A cél nem a párkeresés, hanem a társasági élet támogatása, akár egyetlen estére is. Bár Tolna vármegyében még nincs aktív kísérő, a térség kiemelt toborzási területként szerepel.

A következőkben a szolgáltatások vezetőségével készült interjút olvashatják.

Mióta érhető el a szolgáltatás Tolna vármegyében, és mely településeken aktív jelenleg?

A Man4you.hu férfikíséret már tavaly elindult, a hölgypartner szolgáltatás, a Woman4you.hu pedig idén nyár végén élesedett – mindkettő országosan működik. A kísérők természetesen utaznak is az adott helyszínre a programokhoz, ugyanakkor nagy előny, ha helyben is elérhetők a partnerek, akik jól ismerik a környéket. Tolna vármegyében jelenleg még nincs regisztrált kísérő, noha igény lenne rá, mivel több alkalommal is érkezett megkeresés olyan hölgyektől, akiknek épp arrafelé volt teendőjük, ezért a térség kiemelt toborzási terület.

Milyen típusú alkalmakra veszik igénybe leggyakrabban a kísérőket Tolna vármegyében?

Tolna vármegye irányából a leggyakoribb megkeresés eddig olyan hölgyektől érkezett, akik a környéken ügyet intéztek vagy programjuk volt, például Szekszárdra érkeztek borkóstolóra, Bonyhádra egy üzleti találkozóra, vagy Dombóvárra esküvőre. A Man4you alapvetően a mindennapi helyzetek elegáns támogatására jött létre, legyen szó vacsoráról, társasági eseményről vagy akár egy hétvégi programról, ahol jól jön egy „beugrós partner” (amíg nem neki kell a vőlegényt alakítania), és nem kell magyarázkodni, ha van, aki elkísér.

Van-e különbség a férfi és női kísérők iránti keresletben?

A partnerhölgyek részéről a Woman4you oldalon még kevés az adat, de az eddigi tapasztalatok alapján a férfikíséret iránt erős az érdeklődés. A hölgyek a regisztráció után is rejtve maradnak, senki sem látja őket egészen addig, amíg maguk nem írnak egy szimpatikus férfinak. Ez a diszkrét működés biztonságot ad, és pontosan ezért lett a szlogenünk: „Hölgy, válassz!”