október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megkezdték az ellenőrzéseket

2 órája

Nagyon komoly pénzbírságra számíthat az, aki így fűt

Címkék#pénzbírság#papírhulladék#fűtés#füst#tüzelés

Pár nappal ezelőtt írtunk arról, hogy a fűzési szezon elindításával – főleg vidéken – füstös, büdös lett a levegő. Sajnos egyre jellemzőbb, hogy mindenki azzal fűt, ami van: nedves fával, raklappal, bútorlappal, meg még ki tudja, mivel. Sokan nem tudják, komoly pénzbírságra számíthat, aki tiltott anyaggal fűt.

Mauthner Ilona

Olvasóink közül többen is jelezték, ahogy elkezdődött a fűtési szezon, megtelt a levegő büdös füsttel. Érezni a levegőben, ki, mivel fűt. Sokan nem tudják, pénzbírságra számíthat az, aki tiltott anyaggal fűt.

pénzbírságra számíthat, aki hulladékkal fűt
Pénzbírságra számíthat az, aki  többek között hulladékokkal, papírral, rongyokkal, gumival, műanyaggal fűt. Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Pénzbírságra számíthat az, aki papírral, gumival, hulladékokkal fűt

Ha valaki tiltott anyaggal fűt, komoly pénzbírságra számíthat, ami több tízezer forintra rúghat, súlyosabb esetben pedig a százezres nagyságrendet is elérheti.

Sajnos sokan azzal fűtenek, amit éppen otthon találnak, ami könnyen szabályt sérthet. A hulladékégetést ugyanis jogszabály tiltja. A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

– Van olyan ismerősöm, aki még a növényi hulladékot is bedobja a kályhájába. Azért éget el mindent - tejeszacskót, a felvágott papírját, újságot, hogy kisebb legyen a szemétszállítása. - írta Kiss Pálné, szekszárdi olvasónk.

– Nem lehet elviselni a szomszédot – mondta Horváth Péter bátaszéki olvasónk. – Ahogy elkezdődik a fűtési szezon, olyan füstöt és bűzt áraszt a kéménye, amit még a másik két utcában is éreznek. Nincs pénze fára, szénre, így mindent eléget, ami a környezetében van. Még arra is volt példa, hogy rongyokat, régi cipőt, gumit tett a tűzre, képzelheti milyen büdös volt. Nedves fát, amit az erdőben gyűjtött össze, papírhulladékot, használt ruhákat, cipőket, amit éppen talál. Sajnálom, hogy ilyen helyzetben van, de kénytelen az ember szólni neki, hogy ne tegye ezt.

Komoly bírság járhat a szabályszegőknek, érdemes figyelni

A kéményfüst megoldásában a kormányhivatal az elsőfokú hatóság. A hatályos kormányrendelet 36. § (2) bekezdésében áll: háztartási tüzelőberendezéssel okozott, kéményből kiáradó zavaró, fekete, büdös füst miatt járhat el a hivatal, így érdemes hozzájuk fordulni.

A Tolna Vármegyei Kormányhivataltól megtudtuk, a bejelentéseket közérdekű bejelentésként kezelik. A ellenőrzési jogkörrel felruházott ügyintézők – szükség esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak bevonásával – helyszíni szemlén vizsgálják meg a bejelentés megalapozottságát, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.

Az ellenőrzések már megkezdődtek, pénzbírság lehet belőle

A fűtés szabályosságát vizsgáló ellenőrzések már megkezdődtek. Ha az eljáró hatóság – a jegyző vagy a katasztrófavédelem – megállapítja, hogy valaki tiltott anyagot égetett, pénzbírságot szabhatnak ki rá, amelynek mértéke súlyosabb esetben százezres nagyságrendű lehet. Ha pedig a cselekmény megismétlődik, vagy jelentős környezeti kárt okoz, büntetőeljárás indulhat ellene, ami komolyabb szankcióval járhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu