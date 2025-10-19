20 perce
Nagyon komoly pénzbírságra számíthat az, aki így fűt
Pár nappal ezelőtt írtunk arról, hogy a fűzési szezon elindításával – főleg vidéken – füstös, büdös lett a levegő. Sajnos egyre jellemzőbb, hogy mindenki azzal fűt, ami van: nedves fával, raklappal, bútorlappal, meg még ki tudja, mivel. Sokan nem tudják, komoly pénzbírságra számíthat, aki tiltott anyaggal fűt.
Olvasóink közül többen is jelezték, ahogy elkezdődött a fűtési szezon, megtelt a levegő büdös füsttel. Érezni a levegőben, ki, mivel fűt. Sokan nem tudják, pénzbírságra számíthat az, aki tiltott anyaggal fűt.
Pénzbírságra számíthat az, aki papírral, gumival, hulladékokkal fűt
Ha valaki tiltott anyaggal fűt, komoly pénzbírságra számíthat, ami több tízezer forintra rúghat, súlyosabb esetben pedig a százezres nagyságrendet is elérheti.
Sajnos sokan azzal fűtenek, amit éppen otthon találnak, ami könnyen szabályt sérthet. A hulladékégetést ugyanis jogszabály tiltja. A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.
– Van olyan ismerősöm, aki még a növényi hulladékot is bedobja a kályhájába. Azért éget el mindent - tejeszacskót, a felvágott papírját, újságot, hogy kisebb legyen a szemétszállítása. - írta Kiss Pálné, szekszárdi olvasónk.
– Nem lehet elviselni a szomszédot – mondta Horváth Péter bátaszéki olvasónk. – Ahogy elkezdődik a fűtési szezon, olyan füstöt és bűzt áraszt a kéménye, amit még a másik két utcában is éreznek. Nincs pénze fára, szénre, így mindent eléget, ami a környezetében van. Még arra is volt példa, hogy rongyokat, régi cipőt, gumit tett a tűzre, képzelheti milyen büdös volt. Nedves fát, amit az erdőben gyűjtött össze, papírhulladékot, használt ruhákat, cipőket, amit éppen talál. Sajnálom, hogy ilyen helyzetben van, de kénytelen az ember szólni neki, hogy ne tegye ezt.
Komoly bírság járhat a szabályszegőknek, érdemes figyelni
A kéményfüst megoldásában a kormányhivatal az elsőfokú hatóság. A hatályos kormányrendelet 36. § (2) bekezdésében áll: háztartási tüzelőberendezéssel okozott, kéményből kiáradó zavaró, fekete, büdös füst miatt járhat el a hivatal, így érdemes hozzájuk fordulni.
A Tolna Vármegyei Kormányhivataltól megtudtuk, a bejelentéseket közérdekű bejelentésként kezelik. A ellenőrzési jogkörrel felruházott ügyintézők – szükség esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak bevonásával – helyszíni szemlén vizsgálják meg a bejelentés megalapozottságát, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.
Az ellenőrzések már megkezdődtek, pénzbírság lehet belőle
A fűtés szabályosságát vizsgáló ellenőrzések már megkezdődtek. Ha az eljáró hatóság – a jegyző vagy a katasztrófavédelem – megállapítja, hogy valaki tiltott anyagot égetett, pénzbírságot szabhatnak ki rá, amelynek mértéke súlyosabb esetben százezres nagyságrendű lehet. Ha pedig a cselekmény megismétlődik, vagy jelentős környezeti kárt okoz, büntetőeljárás indulhat ellene, ami komolyabb szankcióval járhat.