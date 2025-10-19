Nagyon komoly pénzbírságra számíthat az, aki így fűt

Olvasóink közül többen is jelezték, ahogy elkezdődött a fűtési szezon, megtelt a levegő büdös füsttel. Érezni a levegőben, ki, mivel fűt. Sokan nem tudják, pénzbírságra számíthat az, aki tiltott anyaggal fűt.

Pénzbírságra számíthat az, aki többek között hulladékokkal, papírral, rongyokkal, gumival, műanyaggal fűt. Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Pénzbírságra számíthat az, aki papírral, gumival, hulladékokkal fűt

Ha valaki tiltott anyaggal fűt, komoly pénzbírságra számíthat, ami több tízezer forintra rúghat, súlyosabb esetben pedig a százezres nagyságrendet is elérheti.

Sajnos sokan azzal fűtenek, amit éppen otthon találnak, ami könnyen szabályt sérthet. A hulladékégetést ugyanis jogszabály tiltja. A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.