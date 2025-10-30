Különleges, ritkaságnak számító halat fogtak ki a Dunából Paksnál

A pettyes busa megtalásához vezető vizsgálat a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének közcélú monitorozási programja keretében zajlott, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet együttműködésével. A szakemberek idén is több helyszínen – Gönyűnél, Nyergesújfalunál, Sződligetnél, Kisapostagnál, Paksnál és Mohácsnál – végeztek kutatóhalászatot, hogy felmérjék a folyó halállományának egészségi állapotát és összetételét.

A pettyes busa ilyen hatalmasra is megnőhet. A fotó illusztráció

Forrás: pecaverzum.hu

A felmérés során a kutatók összesen 34 halfajt azonosítottak, köztük több védett és idegenhonos fajt is. A fogások között külön figyelmet kapott az a pettyes busa, amely a Duna középső szakaszán ritkán fordul elő, és kiváló kondícióban volt.