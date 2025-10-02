Pezseg a sportélet, zöldül az óvodai nevelés Szekszárdon

Ülésezett a szekszárdi közgyűlés Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottsága, ami során többek között sportvezetők mutatták be 2026-ra vonatkozó terveiket. A bizottság elnöke szerint a város sportélete egyre pezsgőbb, számos közösségi és tömegsport-jellegű kezdeményezéssel.

Fontos témákat tárgyaltak a bizottság tagjai Fotó: Makovics Kornél

Napirendre került az óvoda–bölcsőde ellátás helyzete is: a 2024/2025-ös nevelési év kihasználtsága 78 százalék, amely emelkedő tendenciát mutat. A következő év munkatervében kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság pedagógiájának bevezetése, a mozgásfejlesztés erősítése és a német nemzetiségi nevelés támogatása.

Szó volt továbbá a nyári napközis ellátásról, amely idén hét héten át, több iskola bevonásával zajlott. A program takarékosan valósult meg, a visszajelzések szerint panasz nem érkezett.