1 órája
150 pár virsli, kincskeresés és fesztiválhangulat – ilyen volt a szekszárdi piknik (videó és galéria)
A borongós időjárás ellenére is szép számmal érkeztek családok vasárnap a szekszárdi Zöldkert utcai játszótér környékére, hogy a Bottyán-hegyi Pikniken vegyenek részt. A programoknak köszönhetően kicsik és nagyok együtt töltötték a napot játékokkal, zenével és közösségi programokkal. A piknik célja az volt, hogy összehozza a környék lakóit, és erősítse a helyi közösségi életet – és úgy tűnik, ez maximálisan sikerült.
A nap már a délelőtti órákban nagy érdeklődéssel indult: a legkisebbek a kincskeresésen próbálhatták ki ügyességüket, ahol minden résztvevőt apró meglepetés és ajándék várt. A program azonnal a piknik egyik legnépszerűbb eseményévé vált, a gyerekek pedig büszkén viselték a logózott sapkákat és hátizsákokat, amelyeket a játék végén kaptak.
A családoknak kedveztek a piknik szervezői
A délelőtt folyamán párhuzamosan több helyszínen is zajlottak a foglalkozások: a Spurkerék Modellező Sportegyesület és az Alisca Nyilai Íjász Egyesület tagjai látványos és interaktív bemutatókat tartottak, amelyekbe a gyerekek és a felnőttek is örömmel bekapcsolódtak. A látogatók megismerkedhettek a modellezés és az íjászat alapjaival, miközben az érdeklődők sorra próbálhatták ki a különféle eszközöket és technikákat.
A nap középső részében a Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület vette át a főszerepet: a hagyományőrzők bemutatói a magyar múlt világát idézték meg, sokakat vonzottak a korabeli ruhák, fegyverek és küzdelmi technikák. Kora délután a kézműves foglalkozások vették át a terepet, ahol kicsik és nagyok együtt alkottak, festettek és barkácsoltak. A gyerekek alkotásait sokan hazavitték emlékbe, mások a helyszínen díszítették velük a piknik területét.
Bottyán-hegyi PiknikFotók: Mártonfai Dénes
A szekszárdi rendezvény a délutáni órákban sem veszített lendületéből. A Shisha Café zenekar koncertje igazi fesztiválhangulatot teremtett, sokan a pokrócokról, mások táncolva élvezték a zenét. Eközben a Légvárvilág ugrálóvárában folyamatosan gyerekek játszottak, így a legkisebbeknek sem volt üresjárat.
150 pár virsli várta a résztvevőket
A Bottyán-hegyi Piknik batyus jelleggel zajlott, vagyis mindenki hozhatott magával enni- és innivalót, de a szervezők – a 7100 A Városod Egyesület tagjai – limitált adag ebéddel is készültek, így senki sem maradt éhesen a mintegy 150 pár elkészült virslinek köszönhetően. A dél körüli órákban a padoknál, plédeken családok és baráti társaságok ültek össze, hogy közösen ebédeljenek, beszélgessenek és megosszák egymással a nap élményeit.
A programot a 7100 A Városod Egyesület szervezte, amely már korábban is több közösségépítő eseményt hívott életre Szekszárdon. Az egyesület elnöke, Böröcz Máté – aki egyben a körzet önkormányzati képviselője is – külön kiemelte, hogy a rendezvény célja nemcsak a szórakozás, hanem a helyi összetartás erősítése volt. A visszajelzések szerint a résztvevők rendkívül pozitívan értékelték a programot.
