150 pár virsli, kincskeresés és fesztiválhangulat – ilyen volt a szekszárdi piknik (videó és galéria)

A nap már a délelőtti órákban nagy érdeklődéssel indult: a legkisebbek a kincskeresésen próbálhatták ki ügyességüket, ahol minden résztvevőt apró meglepetés és ajándék várt. A program azonnal a piknik egyik legnépszerűbb eseményévé vált, a gyerekek pedig büszkén viselték a logózott sapkákat és hátizsákokat, amelyeket a játék végén kaptak.

Igazán népszerű volt a családok körében a Bottyán-hegyi Piknik. Fotó: Mártonfai Dénes

A családoknak kedveztek a piknik szervezői

A délelőtt folyamán párhuzamosan több helyszínen is zajlottak a foglalkozások: a Spurkerék Modellező Sportegyesület és az Alisca Nyilai Íjász Egyesület tagjai látványos és interaktív bemutatókat tartottak, amelyekbe a gyerekek és a felnőttek is örömmel bekapcsolódtak. A látogatók megismerkedhettek a modellezés és az íjászat alapjaival, miközben az érdeklődők sorra próbálhatták ki a különféle eszközöket és technikákat.