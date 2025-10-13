október 13., hétfő

Felszentelték

1 órája

Piroska után Rosemary – új tűzoltóautó állt szolgálatba Tevelen (képgalériával)

Új tűzoltóautó állt szolgálatba Tevelen. A helyi önkéntesek mostantól egy Mercedes Benz Sprinterrel siethetnek a bajba jutottak segítségére.

Rónai Gábor

Lecserélték a régi tűzolóautójukat a teveli önkéntesek. Az avatót vasárnap tartották a tűzoltószertárnál, ahol beszédet mondott dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője, dr. Balázs Gábor dandártábornok, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, Fazekas Attila, Tevel polgármestere és Nagy Zoltán a helyi önkéntes tűzoltó egyesület elnöke. Utóbbi árulta el, hogy az új autót Rosemary-nek keresztelték, Piroskát, a korábbi szert pedig ünnepélyes keretek között átadták a gerjeni önkormányzatnak. A kulcsokat Romhányi Károly polgármester vette át Nagy Zoltántól és Fazekas Attilától. 

Romhányi Károly, Nagy Zoltán, dr. Balázs Gábor, dr. Csibi Krisztina és Fazekas Attila
Fotó: Rónai Gábor

Az eseményen a Tevel Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadták dr. Csibi Krisztinát és dr. Balázs Gábort – mindketten egy-egy oklevelet vehettek át Nagy Zoltántól. Az új Mercedest – amit Pál József plébános szentelt fel – a Magyar Falu Program pályázatán elnyert támogatásból vásárolták meg. Mostantól, ha jön a riasztás, Rosemary indul majd útnak. 

Új autóval gazdagodtak a teveli önkéntes tűzoltók

Fotók: Rónai Gábor

 

