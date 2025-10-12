Kopjafát avattak Potápi Árpád János emlékére a Poszkár-tetőn

Potápi Árpád János, Magyarország néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkára emléke előtt tisztelegtek a Poszkár-tetőn lévő nemzeti emlékhelyen, ahol kopjafát állítottak a tiszteletére. Az emlékhely kiválasztása nem véletlen: éppen egy évvel korábban, 2024 októberének elején Potápi Árpád ezen az útvonalon tette meg erdélyi lovas túráját. Az évforduló alkalmából emléklovas túrát is szerveztek, amely során a résztvevők ugyanazon az úton haladtak végig, mint egykor ő.

Potápi Árpád János emlékére

Az esemény ötletgazdája és fő szervezője Ugron Attila volt, az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület elnöke és a Háromszéki Lovas Napok programsorozat főkoordinátora. Célja az volt, hogy méltó módon emlékezzenek meg egy olyan emberről, aki a magyarság ügyét szívügyének tekintette – határokon innen és túl.

A megemlékezésen beszédet mondott Jénáki Csongor, Lemhény község polgármestere, ahonnan a túra is indult. Szavai szerint:

Potápi Árpád János nemcsak politikus volt, hanem hűséges barát, szövetséges és igaz ember. Életének minden percét a magyarság szolgálatának szentelte – nemcsak Magyarországon, hanem itt, Erdélyben és a Kárpát-medence minden szegletében ismerhették elhivatottságát.

– A polgármester külön hangsúlyozta, hogy Potápi Árpád öröksége nem csupán a politikai döntésekben mérhető, hanem abban a lelkiségben, amit közvetített:

A legnagyobb távolságok sem választhatnak el bennünket, ha ugyanaz a szív dobog bennünk.

A Poszkár-tető nemzeti emlékhelyén felállított kopjafa hirdeti ezentúl, hogy az összetartozás, a hit és az elhivatottság nem ismer határokat.