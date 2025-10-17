Mécsesek fénye világította be a temetőt – egy éve hunyt el Potápi Árpád János (képgalériával)

Egy esztendő telt el azóta, hogy Bonyhád városa és az egész magyar nemzetpolitikát szolgáló közösség értesült a tragédiáról. Tragikusan fiatalon elhunyt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Bonyhád korábbi polgármestere, a térség országgyűlési képviselője. Emléke azonban elevenen él mindazokban, akik ismerték, vele dolgoztak, vagy érezték elhivatottságának gyümölcsét. Az évforduló napján Bonyhádon emlékező istentiszteletet tartottak a katolikus templomban, melyet Keresztes Andor esperes plébános celebrált. A gyászmisét követően csendes gyertyagyújtásra került sor a bonyhádi evangélikus temetőben, Potápi Árpád János sírjánál.

Gyászmisével emlékeztek Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikai államtitkárra

Fotó: Denes Martonfai

Potápi Árpád János életét a magyarság szolgálatára szentelte

Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő több mint két és fél évtizeden át dolgozott együtt Potápi Árpád Jánossal. Felidézte első találkozásukat az 1998-as választások idején: „Már akkor láttam, hogy a Tolna vármegyében élőkért és a magyarság egészéért tenni kész, önzetlen, határozott és céltudatos ember. Pályafutása során történelemtanárként, Bonyhád polgármestereként, majd országgyűlési képviselőként és nemzetpolitikáért felelős államtitkárként is ugyanazt a célt szolgálta: a magyarság összetartozását és megerősödését. Úgy néztünk rá, mint a reményünk hordozójára. Mindenkivel szót értett, akiben egy cseppnyi nyitottság volt. Ezt még politikai ellenfelei is elismerték” – mondta Csibi Krisztina.

A politikus hirtelen halála megrázta az egész közösséget. Az eltelt egy év sem volt elég, hogy a fájdalom teljesen enyhüljön, de az emlékezés egyre inkább a hála érzésével telik meg. „Nehéz volt újra felállni, de az ő példája erőt adott –tette hozzá Csibi Krisztina. – Az, hogy a választók bizalmából folytathatom az általa megkezdett munkát, megtiszteltetés és óriási felelősség. Nap, mint nap arra törekszem, hogy itt, Tolnában és az égi hazában ő maga is azt láthassa: a művét hittel és becsülettel folytatjuk. Emlékét Bonyhádon, Tolna vármegyében és a Kárpát-medence magyarsága körében egyaránt őrzik.