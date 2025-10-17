36 perce
Mécsesek fénye világította be a temetőt – egy éve hunyt el Potápi Árpád János (képgalériával)
Egy éve már, hogy elment. Potápi Árpád Jánosra – a nemzetpolitikáért felelős államtitkárra, Bonyhád város egykori polgármesterére, a térség országgyűlési képviselőjére gyászmisével és csendes gyertyagyújtással emlékeztek péntek este Bonyhádon.
Egy esztendő telt el azóta, hogy Bonyhád városa és az egész magyar nemzetpolitikát szolgáló közösség értesült a tragédiáról. Tragikusan fiatalon elhunyt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Bonyhád korábbi polgármestere, a térség országgyűlési képviselője. Emléke azonban elevenen él mindazokban, akik ismerték, vele dolgoztak, vagy érezték elhivatottságának gyümölcsét. Az évforduló napján Bonyhádon emlékező istentiszteletet tartottak a katolikus templomban, melyet Keresztes Andor esperes plébános celebrált. A gyászmisét követően csendes gyertyagyújtásra került sor a bonyhádi evangélikus temetőben, Potápi Árpád János sírjánál.
Potápi Árpád János életét a magyarság szolgálatára szentelte
Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő több mint két és fél évtizeden át dolgozott együtt Potápi Árpád Jánossal. Felidézte első találkozásukat az 1998-as választások idején: „Már akkor láttam, hogy a Tolna vármegyében élőkért és a magyarság egészéért tenni kész, önzetlen, határozott és céltudatos ember. Pályafutása során történelemtanárként, Bonyhád polgármestereként, majd országgyűlési képviselőként és nemzetpolitikáért felelős államtitkárként is ugyanazt a célt szolgálta: a magyarság összetartozását és megerősödését. Úgy néztünk rá, mint a reményünk hordozójára. Mindenkivel szót értett, akiben egy cseppnyi nyitottság volt. Ezt még politikai ellenfelei is elismerték” – mondta Csibi Krisztina.
A politikus hirtelen halála megrázta az egész közösséget. Az eltelt egy év sem volt elég, hogy a fájdalom teljesen enyhüljön, de az emlékezés egyre inkább a hála érzésével telik meg. „Nehéz volt újra felállni, de az ő példája erőt adott –tette hozzá Csibi Krisztina. – Az, hogy a választók bizalmából folytathatom az általa megkezdett munkát, megtiszteltetés és óriási felelősség. Nap, mint nap arra törekszem, hogy itt, Tolnában és az égi hazában ő maga is azt láthassa: a művét hittel és becsülettel folytatjuk. Emlékét Bonyhádon, Tolna vármegyében és a Kárpát-medence magyarsága körében egyaránt őrzik.
Vizin Balázs: mentor, példakép és barát volt az elhunyt politikus
Vizin Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke személyes emlékeit is megosztotta: „Felfoghatatlan, hogy egy éve már, hogy elveszítettük Potápi Árpád Jánost, a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét, de mindenekelőtt azt az embert, aki valamennyiünk számára példát mutatott hitből, elhivatottságból, emberségből, magyarságból. Számomra Potápi Árpád János mentor volt, akinek értékrendje és közösségi elkötelezettsége ma is iránytűként szolgál. Az általa kijelölt úton, az ő szellemiségét tovább örökítve dolgozunk kollégáinkkal, a térség polgármestereivel és mindazokkal, akik szívükön viselik közös otthonunk, Tolna vármegye és az itt élő emberek sorsát” – fogalmazott Vizin Balázs.
Potápi Árpád Jánosra emlékeztekFotók: Mártonfai Dénes
Orbán Attilával összekötötték az erdélyi gyökerek
„Számomra és mindannyiunk számára, akik ismertük őt, nagy veszteség az ő távozása. Árpád különleges ember volt. Erdélyi gyökereink révén hamar megtaláltuk a közös hangot – a múlt, a szülőföld és a nemzet iránti szeretet egyaránt összekötött bennünket. Egy mondata mindig itt cseng a fülemben: A politizálás lényege az, hogy szeressük az embereket – mondta Orbán Attila. Hozzátette: Potápi Árpád János valóban így élt. Szívvel-lélekkel szolgálta az embereket, a magyarság egészét. Derűs, emberi és baráti vezető volt, akinek jelenléte és bölcsessége nagyon hiányzik a közéletből.
