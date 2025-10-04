1 órája
Kate Beckinsale és az Irigy Hónaljmirigy egy hétvégén Tolnában!
Közzétesszük október első hétvégéjének programjait. A programok tartalmazzák a moziműsort.
Tolna vármegye, programok, 2025. október első hétvégéje péntektől.
Programok
Szombat
Mozi
Paks Disney Channel ovis moziklub (amerikai családi animáció), 10 óra. Rosszfiúk 2. (amerikai családi animáció), 11.20. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 18 óra. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 20 óra.
Alzheimer Café
Szekszárd PTE KPVK (főiskola) aula: Rendezvény az Alzheimer kórról. Mozgás, étrend és együttlét. Megnyitó, 9.30. Úgy könnyű, Otthon című rövidfilmek, 9.40. Szeniorörömtánc Remilong Judittal, 9.50. Egyedül, Hogy vagy Apa című rövidfilmek, 10.30. Légzésprogram (Halász Gábor), Nordic Walking (Kövesdi Mária), 10.45. Ajándék című rövidfilm, 11.30. Matteo Constantini és Molnár Mimi: A mediterrán étrend, 11.40.
Bölcskei falunap
Bölcske, Béke tér: Megnyitó. Mesevár Óvoda műsora, Pitypang Zenekar Gyermekkoncert, Múló Évek Nyugíjas Klub műsora, 14 óra. Magyar Banda, 16 óra. Irigy Hónaljmirigy, 18 óra. Tízijáték. Groovehouse, 20 óra. Arcfestés, légvár, élményfőzés, árusok, főzőverseny.
Hazai vizeken
Szekszárd Garay János Gimnázium díszterem: Csobogó együttes. Szekszárdi kötődésű költők verseinek dalai, 18 óra.
Kismányoki Búcsú
Bonyhád, katolikus templom: Zarándokok indulása a kismányoki Magyarok Nagyasszonya templomig, 7 óra. Szentmise: celebrál Keresztes Andor máriagyűdi esperes, 10 óra. Koszorúzás, emlékezés a Bukovinai székely településekre, 11.30.
Orosz kulturális programok
Paks Csengey Dénes Kulturális Központ, színházterem: Moszkvai Malaja Ordinka Színház. Előadás: Alekszandr Osztroviszkij: Farkasok és bárányok című vígjáték, 17 óra.
Szüreti felvonulás és mulatság
Tevel Művelődési Ház: Felvonulás, 15 óra. Szüreti bál megnyitója. Fellépők: Recefice Néptánccsoport, Teveli óvodások, Teveli iskolások, Wiesental Kórus, bonyhádi Székely Kör, 19 óra. Szüreti bál a Delfin Zenekarral, 20 óra.
Vasárnap
Mozi
Paks Disney Channel ovis moziklub (amerikai családi animáció), 10 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai romantikus dráma), 11.15. 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi akció), 13.20. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs kalandfilm), 15.20. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 17.05. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra.
Bölcske Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs kalandfilm), 16 óra. Az elrabolt lány (amerikai-angol akciófilm), 18 óra. Hívatlanok - második fejezet (amerikai horror), 20.30.
Orosz kulturális programok
Paks Csengey Dénes Kulturális Központ, színházterem: A Roszenergoatom szervezésében atomerőműves városokból érkező gyermekek közreműködnek A siker területe: Divat című divatbemutatóval egybekötött színházi előadásának, 18 óra.
Állatvédelmi és kutyás nap
Tolna Alta Ripa szabadidő park: Kutyaszépségverseny, terápiás állatok, állatvédelmi pont, állatvédelemhez szükséges felszerelések, szolgálati kutyák, 9 óra.
Őszi térzene
Mözs Művelődési Ház szabadtéri színpad: Herbst Musik. Fellép: Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar. A belépés díjtalan, 16 óra.
Szekszárd Városi sportcsarnok: Megnyitó, 14.30. Ruzsa Éva, Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltár igazgatója: Cigányságra vonatkozó iratok kezdetű előadása, 15 óra. Zombai Táncfellépők, 15.30. Bátai Táncegyüttes, 16 óra. Sor Páju Pe Lulugyi Tánccsoport, 16.30. Roma Nívódíj átadása, 18.45. Jázmin koncert, 20 óra.