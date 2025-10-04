október 4., szombat

Ferenc névnap

15°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Kate Beckinsale és az Irigy Hónaljmirigy egy hétvégén Tolnában!

Címkék#program#október#2025#mozi

Közzétesszük október első hétvégéjének programjait. A programok tartalmazzák a moziműsort.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, programok, 2025. október első hétvégéje péntektől.

Közzétesszük október első hétvégéjének programjait péntektől. A programok tartalmazzák a moziműsort.
Tolna vármegye, programok, 2025. október. A fotón az Elrabolt lány című thriller plakátja látható. A film főszereplője Kate Beckinsale Fotó: MW

Programok

Szombat

Mozi

Paks Disney Channel ovis moziklub (amerikai családi animáció), 10 óra. Rosszfiúk 2. (amerikai családi animáció), 11.20. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 18 óra. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 20 óra. 

Alzheimer Café

Szekszárd PTE KPVK (főiskola) aula: Rendezvény az Alzheimer kórról. Mozgás, étrend és együttlét. Megnyitó, 9.30. Úgy könnyű, Otthon című rövidfilmek, 9.40. Szeniorörömtánc Remilong Judittal, 9.50. Egyedül, Hogy vagy Apa című rövidfilmek, 10.30. Légzésprogram (Halász Gábor), Nordic Walking (Kövesdi Mária), 10.45. Ajándék című rövidfilm, 11.30. Matteo Constantini és Molnár Mimi: A mediterrán étrend, 11.40. 

Bölcskei falunap 

Bölcske, Béke tér: Megnyitó. Mesevár Óvoda műsora, Pitypang Zenekar Gyermekkoncert, Múló Évek Nyugíjas Klub műsora, 14 óra. Magyar Banda, 16 óra. Irigy Hónaljmirigy, 18 óra. Tízijáték. Groovehouse, 20 óra. Arcfestés, légvár, élményfőzés, árusok, főzőverseny. 

Hazai vizeken

Szekszárd Garay János Gimnázium díszterem: Csobogó együttes. Szekszárdi kötődésű költők verseinek dalai, 18 óra. 

Kismányoki Búcsú

Bonyhád, katolikus templom: Zarándokok indulása a kismányoki Magyarok Nagyasszonya templomig, 7 óra. Szentmise: celebrál Keresztes Andor máriagyűdi esperes, 10 óra. Koszorúzás, emlékezés a Bukovinai székely településekre, 11.30. 

Orosz kulturális programok

Paks Csengey Dénes Kulturális Központ, színházterem: Moszkvai Malaja Ordinka Színház. Előadás: Alekszandr Osztroviszkij: Farkasok és bárányok című vígjáték, 17 óra. 

Szüreti felvonulás és mulatság

Tevel Művelődési Ház: Felvonulás, 15 óra. Szüreti bál megnyitója. Fellépők: Recefice Néptánccsoport, Teveli óvodások, Teveli iskolások, Wiesental Kórus, bonyhádi Székely Kör, 19 óra. Szüreti bál a Delfin Zenekarral, 20 óra. 

Vasárnap

Mozi 

Paks Disney Channel ovis moziklub (amerikai családi animáció), 10 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai romantikus dráma), 11.15. 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi akció), 13.20. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs kalandfilm), 15.20. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 17.05. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra. 

Bölcske Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs kalandfilm), 16 óra. Az elrabolt lány (amerikai-angol akciófilm), 18 óra. Hívatlanok - második fejezet (amerikai horror), 20.30. 

Orosz kulturális programok

Paks Csengey Dénes Kulturális Központ, színházterem: A Roszenergoatom szervezésében atomerőműves városokból érkező gyermekek közreműködnek A siker területe: Divat című divatbemutatóval egybekötött színházi előadásának, 18 óra. 

Állatvédelmi és kutyás nap

Tolna Alta Ripa szabadidő park: Kutyaszépségverseny, terápiás állatok, állatvédelmi pont, állatvédelemhez szükséges felszerelések, szolgálati kutyák, 9 óra. 

Őszi térzene

Mözs Művelődési Ház szabadtéri színpad: Herbst Musik. Fellép: Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar. A belépés díjtalan, 16 óra. 

Roma Nemzetiségi Nap

Szekszárd Városi sportcsarnok: Megnyitó, 14.30. Ruzsa Éva, Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltár igazgatója: Cigányságra vonatkozó iratok kezdetű előadása, 15 óra. Zombai Táncfellépők, 15.30. Bátai Táncegyüttes, 16 óra. Sor Páju Pe Lulugyi Tánccsoport, 16.30. Roma Nívódíj átadása, 18.45. Jázmin koncert, 20 óra. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu