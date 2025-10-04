Kate Beckinsale és az Irigy Hónaljmirigy egy hétvégén Tolnában!

Tolna vármegye, programok, 2025. október első hétvégéje péntektől.

Tolna vármegye, programok, 2025. október. A fotón az Elrabolt lány című thriller plakátja látható. A film főszereplője Kate Beckinsale Fotó: MW

Programok

Szombat

Mozi

Paks Disney Channel ovis moziklub (amerikai családi animáció), 10 óra. Rosszfiúk 2. (amerikai családi animáció), 11.20. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 18 óra. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 20 óra.

Alzheimer Café

Szekszárd PTE KPVK (főiskola) aula: Rendezvény az Alzheimer kórról. Mozgás, étrend és együttlét. Megnyitó, 9.30. Úgy könnyű, Otthon című rövidfilmek, 9.40. Szeniorörömtánc Remilong Judittal, 9.50. Egyedül, Hogy vagy Apa című rövidfilmek, 10.30. Légzésprogram (Halász Gábor), Nordic Walking (Kövesdi Mária), 10.45. Ajándék című rövidfilm, 11.30. Matteo Constantini és Molnár Mimi: A mediterrán étrend, 11.40.

Bölcskei falunap

Bölcske, Béke tér: Megnyitó. Mesevár Óvoda műsora, Pitypang Zenekar Gyermekkoncert, Múló Évek Nyugíjas Klub műsora, 14 óra. Magyar Banda, 16 óra. Irigy Hónaljmirigy, 18 óra. Tízijáték. Groovehouse, 20 óra. Arcfestés, légvár, élményfőzés, árusok, főzőverseny.

Hazai vizeken

Szekszárd Garay János Gimnázium díszterem: Csobogó együttes. Szekszárdi kötődésű költők verseinek dalai, 18 óra.

Kismányoki Búcsú

Bonyhád, katolikus templom: Zarándokok indulása a kismányoki Magyarok Nagyasszonya templomig, 7 óra. Szentmise: celebrál Keresztes Andor máriagyűdi esperes, 10 óra. Koszorúzás, emlékezés a Bukovinai székely településekre, 11.30.

Orosz kulturális programok

Paks Csengey Dénes Kulturális Központ, színházterem: Moszkvai Malaja Ordinka Színház. Előadás: Alekszandr Osztroviszkij: Farkasok és bárányok című vígjáték, 17 óra.

Szüreti felvonulás és mulatság

Tevel Művelődési Ház: Felvonulás, 15 óra. Szüreti bál megnyitója. Fellépők: Recefice Néptánccsoport, Teveli óvodások, Teveli iskolások, Wiesental Kórus, bonyhádi Székely Kör, 19 óra. Szüreti bál a Delfin Zenekarral, 20 óra.

Vasárnap

Mozi

Paks Disney Channel ovis moziklub (amerikai családi animáció), 10 óra. Mágikus, merész, meseszép utazás (amerikai romantikus dráma), 11.15. 1242 - a nyugat kapujában (magyar történelmi akció), 13.20. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia animációs kalandfilm), 15.20. Egykutya (magyar dráma-vígjáték), 17.05. Egyik csata a másik után (amerikai bűnügyi thriller), 19 óra.