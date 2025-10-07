28 perce
Ideje a lassulásnak, elkezdődött a Pszichológiai Kultúra Hete (galéria)
A Mentálhigiénés Műhely és a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztálya közös szervezésében elkezdődött a Pszichológiai Kultúra Hete. A Babits Mihály Kulturális Központ Kis Csatár terme ad helyet a rendezvénysorozatnak.
Hétfőn egy különleges kiállítás nyílt meg, pszichiátriai betegek munkáit láthatják az érdeklődők. A megnyitót követően dr. Kertész Ágnes pszichiáter tart előadást A test, mint szimbólum címmel. Kedden délután 5 órától Ideje a lassulásnak címmel Bara-Kádár Katalin tanácsadó szakpszichológus tart előadást. Szerdán 5 órától „Csakis üres kézbe adnak mindenséget” címmel Bozzay Cecília mentálhigiénés szakember tart előadást.
Csütörtökön 5 órától Gliedné Tillmann Erzsébet szupervizor „Állítsátok meg a földet, ki akarok szállni” címmel tart előadást.
Láthatatlan minták, látható hatások a módszerben, amire mindenkinek szüksége van
Péneteken délelőtt 9 órától 12 óráig szakmai napot tartanak, amit Kis Zoltán, a megyei kórház főigazgatója nyit meg. Délután 5 órától pedig Nagy Sándor lelkigondozó tart előadást a „Csendben születik az élet” címmel. Szombaton délután 2 és 6 óra között kreatív színház lesz felnőtteknek, a játékmester Bodony Iván lesz.
Pszichológiai Kultúra HeteFotók: Makovics Kornél