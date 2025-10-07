Ideje a lassulásnak, elkezdődött a Pszichológiai Kultúra Hete (galéria)

Hétfőn egy különleges kiállítás nyílt meg, pszichiátriai betegek munkáit láthatják az érdeklődők. A megnyitót követően dr. Kertész Ágnes pszichiáter tart előadást A test, mint szimbólum címmel. Kedden délután 5 órától Ideje a lassulásnak címmel Bara-Kádár Katalin tanácsadó szakpszichológus tart előadást. Szerdán 5 órától „Csakis üres kézbe adnak mindenséget” címmel Bozzay Cecília mentálhigiénés szakember tart előadást.

Fotó: Makovics Kornél

Csütörtökön 5 órától Gliedné Tillmann Erzsébet szupervizor „Állítsátok meg a földet, ki akarok szállni” címmel tart előadást.