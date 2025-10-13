A dunamelléki református hívek legnagyobb találkozóját rendezték Dunaszentgyörgyön (galéria)

Csaknem ezer református hívőt láttak vendégül szombaton Dunaszentgyörgyön, a Ráday gyülekezeti napon, amely a Dunamellék legnagyobb találkozója. A programról a Parokia.hu oldalon részletesen beszámoltak. Mint írják, Bíró Attila presbiter bizonyságtételét követően Rácz József dunaszentgyörgyi lelkipásztor, a házigazda Tolnai Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket, majd Balog Zoltán dunamelléki püspök szólt a hívekhez. Áhítatában emlékeztetett: nem érdemeink tartanak meg minket, reformátusokat. – Egyetlen ok van, ami nélkül elporlad a történelmünk, a kultúránk, az erkölcsünk, a kitartásunk, ez pedig az, hogy minket szeret az Úr. Ez a tapasztalat hoz össze bennünket, ez teremti meg a közösségünket – fogalmazott.

Rácz József esperes köszöntötte a Ráday gyülekezeti nap résztvevőit

Fotó: Molnár Gyula

Minden korosztálynak szólt a Ráday gyülekezeti nap

Az istentisztelet után a templom és környéke színes forgataggá változott. A színpadon hagyományőrzők léptek fel, a közösségi ház udvarán pedig a gyerekek Noé bárkájának állatait készíthették el a Bárka Tábor munkatársaival. Kipróbálhattak az udvaron felállított jurtát és ugrálóvárat, a nagyobbak pedig kerámiát is festhettek. A kamaszoknak a REFISZ, az SDG és az 1RE Egyetemi Református Misszió szervezett programot, eközben a felnőttek különböző missziós ágazatokat ismerhettek meg. A déli harangszóra minden egyházmegye bográcsában megfőtt a rá jellemző tájjellegű étel, a házigazdák tolnai halászlével és a sokácok cserepes babjával készültek.

Déli harangszóra minden egyházmegye bográcsában elkészült az ebéd

Fotó: Molnár Gyula

Mitől maradunk reformátusok?

Délután pódiumbeszélgetések voltak. Mitől maradunk reformátusok? – ezt a kérdést járták körbe. Duráczky Bálint szociológus arról beszélt, hogy a gyülekezetekben egyre kevesebben vannak a negyven év alattiak.

Az ítélkezésmentesség különösen fontos a fiatalok számára, számukra ezért taszító, ha rögtön formálódást várnak el tőlük a gyülekezetben.

– mondta Lenkey István paksi lelkipásztor, a Tolnai Református Egyházmegye missziói előadója a hitelesség fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte a fiatalok ugyanúgy keresik Istent, kérdés, hogy szeretetet, nyitottságot tapasztalnak-e az idősebb gyülekezeti tagok részéről.

Egy idős gyülekezeti tag épp úgy tanulhat a hitben előtte járó fiataltól, mint fordítva. Amikor azonban generációs igények a legfontosabbak, például a zene kapcsán, akkor az intő jele annak, hogy Krisztusról lekerült a fókusz – pedig minden, ami nála fontosabb, az bálvány.

– tette hozzá a lelkipásztor. Pálmai István, a Paksi Evangélikus Gyülekezet tiszteletbeli presbitere szerint akibe gyermekkorában bevésődött a gyülekezethez való tartozás, az később vissza fog térni. Arra hívta a jelen lévő szülőket, nagyszülőket, hogy ne becsüljék le saját szerepüket ebben.