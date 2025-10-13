3 órája
A dunamelléki református hívek legnagyobb találkozóját rendezték Dunaszentgyörgyön (galéria)
A Dunamellék reformátusainak legnagyobb találkozóját rendezték nemrégiben. A Ráday gyülekezeti nap házigazdája ezúttal Dunaszentgyörgy volt.
Csaknem ezer református hívőt láttak vendégül szombaton Dunaszentgyörgyön, a Ráday gyülekezeti napon, amely a Dunamellék legnagyobb találkozója. A programról a Parokia.hu oldalon részletesen beszámoltak. Mint írják, Bíró Attila presbiter bizonyságtételét követően Rácz József dunaszentgyörgyi lelkipásztor, a házigazda Tolnai Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket, majd Balog Zoltán dunamelléki püspök szólt a hívekhez. Áhítatában emlékeztetett: nem érdemeink tartanak meg minket, reformátusokat. – Egyetlen ok van, ami nélkül elporlad a történelmünk, a kultúránk, az erkölcsünk, a kitartásunk, ez pedig az, hogy minket szeret az Úr. Ez a tapasztalat hoz össze bennünket, ez teremti meg a közösségünket – fogalmazott.
Minden korosztálynak szólt a Ráday gyülekezeti nap
Az istentisztelet után a templom és környéke színes forgataggá változott. A színpadon hagyományőrzők léptek fel, a közösségi ház udvarán pedig a gyerekek Noé bárkájának állatait készíthették el a Bárka Tábor munkatársaival. Kipróbálhattak az udvaron felállított jurtát és ugrálóvárat, a nagyobbak pedig kerámiát is festhettek. A kamaszoknak a REFISZ, az SDG és az 1RE Egyetemi Református Misszió szervezett programot, eközben a felnőttek különböző missziós ágazatokat ismerhettek meg. A déli harangszóra minden egyházmegye bográcsában megfőtt a rá jellemző tájjellegű étel, a házigazdák tolnai halászlével és a sokácok cserepes babjával készültek.
Mitől maradunk reformátusok?
Délután pódiumbeszélgetések voltak. Mitől maradunk reformátusok? – ezt a kérdést járták körbe. Duráczky Bálint szociológus arról beszélt, hogy a gyülekezetekben egyre kevesebben vannak a negyven év alattiak.
Az ítélkezésmentesség különösen fontos a fiatalok számára, számukra ezért taszító, ha rögtön formálódást várnak el tőlük a gyülekezetben.
– mondta Lenkey István paksi lelkipásztor, a Tolnai Református Egyházmegye missziói előadója a hitelesség fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte a fiatalok ugyanúgy keresik Istent, kérdés, hogy szeretetet, nyitottságot tapasztalnak-e az idősebb gyülekezeti tagok részéről.
Egy idős gyülekezeti tag épp úgy tanulhat a hitben előtte járó fiataltól, mint fordítva. Amikor azonban generációs igények a legfontosabbak, például a zene kapcsán, akkor az intő jele annak, hogy Krisztusról lekerült a fókusz – pedig minden, ami nála fontosabb, az bálvány.
– tette hozzá a lelkipásztor. Pálmai István, a Paksi Evangélikus Gyülekezet tiszteletbeli presbitere szerint akibe gyermekkorában bevésődött a gyülekezethez való tartozás, az később vissza fog térni. Arra hívta a jelen lévő szülőket, nagyszülőket, hogy ne becsüljék le saját szerepüket ebben.
Isten Lelkére van szükségünk
A másik, református gyökereinkről szóló kerekasztal-beszélgetés a múlt ismeretén és büszke felemlegetésén túl arra hívta közösséget, hogy a misszióban keressék az Isten által számukra kijelölt utat. Tőttös Gábor történész, a Tolnai Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője így fogalmazott:
Történelmi múltunk szikla, amelyre kötelességünk építeni, hagyományainkat, értékeinket tovább kell adnunk.
Szalkay László, a Szigetszentmiklós-Kossuth Utcai Református Egyházközség lelkipásztora azt mondta: a hitért minden nemzedéknek meg kell harcolni, de nem szabad abba a hibába esni, hogy azt hisszük, minden velünk kezdődik. Nagy János madocsai lelkipásztor arról beszélt, bár településükön él arányaiban a legtöbb református, a világ mégsem tekint értékként arra, amit ők tudnak adni. – Isten Lelkére van szükségünk, és ehhez nekünk kell az Ő világosságába helyeznünk életünk minden területét – hangsúlyozta.
Öröm, töltekezés, összetartozás
Kiállítások is nyíltak. A helyi népviseleteket bemutató kiállítás mellett a gályarab prédikátorokról szóló tárlatot is megtekinthették a Ráday gyülekezeti nap résztvevői, valamint a néhai Hegedűs Loránt dunamelléki püspök életművét megörökítő kiállítást is. A nap végi zárszavában a másik házigazda, a Délpesti Református Egyházmegye esperese, Takaró András úgy fogalmazott: öröm, töltekezés, összetartozás – ezt élték meg azok is, akik a Ráday Gyülekezeti napra ellátogattak.
Ráday gyülekezeti napFotók: Molnár Gyula