Rég várt felújítás kezdődött a városban

Útfelújítás kezdődik Pakson, az Erkel Ferenc utcában. A munkálatok az utca felső szakaszát, a Munkácsy és az Arany János utca közötti részt érintik – mondta el keddi sajtótájékoztatóján Molnár József, a választókerület önkormányzati képviselője. Kifejtette, hogy a betontáblák elmozdultak, a csatornafedők beszakadtak, így közlekedésbiztonsági szempontból is veszélyessé vált az útszakasz.

Időszerűvé vált az utca felújítása

Fotó: Molnár Gyula

A munkálatok során 119 méter hosszan újul meg az utca, hat darab esőelvezető rácsot újra cserélnek és két újat is elhelyeznek, emellett átépítenek egy szennyvízaknát. Minderre 39,5 millió forintot költ az önkormányzat. A befejezés határideje hatvan nap, vagyis még az idén elkészül a felújítás.