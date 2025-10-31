október 31., péntek

Retro

12 perce

Rejtélyes baleset történt a központban

Szepesi László

Bár fél évszázaddal ezelőtt kevesebb volt az autó, de balesetek akkor is voltak. Történt ilyen Szekszárd központjában is, amikor egy Zsiguli meg vélhetően egy Wartburg összeütközött. Rejtély lehetett akkor is, miért került mind a két jármű nyitott ajtóval a menetirány szerint az ellenkező oldalra, ahol aztán várták, a szakértő megállapítsa, ki volt a hibás. 

Rejtély, mi történt a Wartburggal és a Zsigulival. Forrás: A szerző fotója

A karambol miatt feltorlódott a forgalom, billencs, IFA, Barkas, Trabant, meg néhány Zsiguli lassan araszolt. Az arra járók megálltak, tán nekik is talány, netán szenzáció volt a baleset, s bizonyára ők is azon tanakodtak, hogyan is történhetett, ki honnan jött, merre ment, s melyikük lehetett az okozó.

Egy tény. Akkoriban még viszonylag új volt Szekszárdon, s a megyében is ez az első és akkor még egyetlen villanyrendőr. Amelyik hol működött, hol nem működött. Mikor a két kocsi koccant, épp az utóbbi történt, egyik szín sem világított.

 

