október 22., szerda

Előd névnap

11°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halad a Kossuth tér felújítása

57 perce

Tudja, mi az a „kiss & go parkolóöböl"? Ha nem, most megmutatjuk

Címkék#Tamásiban#rekonstrukció#parkoló#felújítás

Még felfordulás van, de látszik a haladás Tamási főterén. A Kossuth téret még uralják a munkagépek, de a tér számos helyén és a kapcsolódó utcákban már a felújítás eredményeként új térkövön járhatnak a városlakók. A teljes rekonstrukció a jövő évben fejeződik be.

Kutny Gábor

Tamásiban a Kossuth téri teljes rekonstrukció a végéhez közeledik. Bár a beruházás befejezését jövő tavaszra tervezik, a munkálatok jelentős része már  karácsony előtt lezárulhat. A város egyik legfontosabb közterülete új arculatot kap, és Porga Ferenc polgármester véleménye szerint  szerint a kivitelezés nemcsak az ütemtervnek megfelelően halad, hanem valamivel gyorsabban is.

rekonstrukció Tamásiban
Rekonstrukció – Karácsonyra már szép lesz a Kossuth tér Tamásiban
Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Mediaworks

A téren jelenleg több helyszínen zajlanak a munkák. A Gesztenye sor felőli oldalon már elkészült a parkolók kialakítása, valamint megépült egy új, akadálymentes átjáró is, amely a főtér és a piactér között biztosít kényelmes közlekedést. Ez különösen fontos a posta és a gyógyszertár könnyebb megközelíthetősége szempontjából. A tér központi részén is látványosan halad a munka: több területen már befejeződött a térkövezés, és elkészült az úgynevezett „kiss & go parkolóöböl” is, amelyet kifejezetten a gyerekek iskolába jutásának megkönnyítésére terveztek. Ez a parkolózóna lehetővé teszi, hogy a szülők biztonságosabban és gyorsabban tudják kitenni gyermekeiket az iskola közelében. A polgármester elmondása szerint ezek az elemek már most is jelentősen javítják a városközpont használhatóságát.

A rekonstrukció újabb eleme 

A következő hetekben további fontos lépések következnek. Október 21-22-én a tér egyik felén – a posta előtti szakaszon, valamint a buszöbölben – aszfaltozási munkálatokat végeznek. Ezzel párhuzamosan folytatódik a burkolatok fektetése és a közműrendszer végső kiépítése. Tamási polgármestere bizakodóan tekint előre: reményei szerint a kivitelező karácsonyig a munkák 80-90 százalékát elvégzi, így a városlakók már az ünnepek előtt megtapasztalhatják az új Kossuth tér hangulatát. Bár a teljes átadásra várhatóan csak 2026 tavaszán kerül sor, a megújuló főtér már idén év végére a közösségi élet új központjává válhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu