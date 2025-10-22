Tudja, mi az a „kiss & go parkolóöböl"? Ha nem, most megmutatjuk

Tamásiban a Kossuth téri teljes rekonstrukció a végéhez közeledik. Bár a beruházás befejezését jövő tavaszra tervezik, a munkálatok jelentős része már karácsony előtt lezárulhat. A város egyik legfontosabb közterülete új arculatot kap, és Porga Ferenc polgármester véleménye szerint szerint a kivitelezés nemcsak az ütemtervnek megfelelően halad, hanem valamivel gyorsabban is.

Rekonstrukció – Karácsonyra már szép lesz a Kossuth tér Tamásiban

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Mediaworks

A téren jelenleg több helyszínen zajlanak a munkák. A Gesztenye sor felőli oldalon már elkészült a parkolók kialakítása, valamint megépült egy új, akadálymentes átjáró is, amely a főtér és a piactér között biztosít kényelmes közlekedést. Ez különösen fontos a posta és a gyógyszertár könnyebb megközelíthetősége szempontjából. A tér központi részén is látványosan halad a munka: több területen már befejeződött a térkövezés, és elkészült az úgynevezett „kiss & go parkolóöböl” is, amelyet kifejezetten a gyerekek iskolába jutásának megkönnyítésére terveztek. Ez a parkolózóna lehetővé teszi, hogy a szülők biztonságosabban és gyorsabban tudják kitenni gyermekeiket az iskola közelében. A polgármester elmondása szerint ezek az elemek már most is jelentősen javítják a városközpont használhatóságát.

A rekonstrukció újabb eleme

A következő hetekben további fontos lépések következnek. Október 21-22-én a tér egyik felén – a posta előtti szakaszon, valamint a buszöbölben – aszfaltozási munkálatokat végeznek. Ezzel párhuzamosan folytatódik a burkolatok fektetése és a közműrendszer végső kiépítése. Tamási polgármestere bizakodóan tekint előre: reményei szerint a kivitelező karácsonyig a munkák 80-90 százalékát elvégzi, így a városlakók már az ünnepek előtt megtapasztalhatják az új Kossuth tér hangulatát. Bár a teljes átadásra várhatóan csak 2026 tavaszán kerül sor, a megújuló főtér már idén év végére a közösségi élet új központjává válhat.