Barokk csoda a város közepén: megújul a templom és környezete

A templomkertet határoló támfal az elmúlt évtizedekben egyre rosszabb állapotba került. Több szakasza életveszélyesen megdőlt, a növényzet gyökérzete átszőtte a falazatot, a fagy pedig szétrepesztette a téglákat. A csapadék- és talajvíz-elvezetés hiánya miatt a fal felső része átázott, és a téglák legalább 70–80 százaléka fagykárosnak bizonyult. A fal statikai és esztétikai állapota egyaránt súlyosan leromlott, ezért a plébániai közösség szakemberek bevonásával döntött a teljes rekonstrukció mellett.

Folyik a rekonstrukció a tamási templomban. Forrás: Beküldött kép

A diagnosztikai és statikai vizsgálatok egyértelmű eredményt hoztak: a mérések és erőtani számítások alapján a téglaanyag minősítése a hatályos szabályzat szerint „veszélyes” lett. Geodéziai felmérés és digitális méretezés után elkészült az örökségvédelmi statikai terv, majd az engedélyeztetési folyamat is lezajlott. A kivitelezés régészeti felügyelet mellett zajlik, hogy az örökségvédelmi szempontok maradéktalanul érvényesüljenek. Az új támfal az eredetivel teljesen megegyező formában, ugyanolyan égetett téglából és technológiával épül újjá, részben az eredeti bontott anyag, részben azonos típusú pótló tégla felhasználásával. Az eredmény egy stabil, jó vízelvezetésű és biztonságos fal lesz, amely újabb évszázadokra megőrzi a templomkert szépségét.

A rekonstrukció a templombelsőt is érinti

A templom belső terében is különleges értékek születnek újjá. A templom felújítása idején biztonságba helyezett, 1750 körül készült padok farestaurátorhoz kerültek, mivel a tölgyfa szerkezeteket rovarok és gombák károsították. A rovarmentesítés és vegyszeres kezelés után a konzerváló és felületkezelési munkák következtek. A restaurált padok nem a régi, összetákolt dobogóra, hanem egy speciálisan kialakított, nagy teherbírású padlózatra kerülnek vissza, amely összhangban van a templom új, hőszivattyús padlófűtésével is.