1 órája
Barokk csoda a város közepén: megújul a templom és környezete
Tamásiban az elmúlt években olyan beruházások valósultak meg, amelyek nemcsak az épített örökség megóvását, hanem a városi közösség megerősítését is szolgálják. A Nagyboldogasszony római katolikus templom környezetében jelenleg is zajlik egy kiemelkedően fontos rekonstrukció a templomkertet övező téglatámfal teljes felületén. Az év különleges ajándéka emellett a 18. századi templomi padok restaurálása, amelyek a megújult belső térben kapnak méltó helyet.
A templomkertet határoló támfal az elmúlt évtizedekben egyre rosszabb állapotba került. Több szakasza életveszélyesen megdőlt, a növényzet gyökérzete átszőtte a falazatot, a fagy pedig szétrepesztette a téglákat. A csapadék- és talajvíz-elvezetés hiánya miatt a fal felső része átázott, és a téglák legalább 70–80 százaléka fagykárosnak bizonyult. A fal statikai és esztétikai állapota egyaránt súlyosan leromlott, ezért a plébániai közösség szakemberek bevonásával döntött a teljes rekonstrukció mellett.
A diagnosztikai és statikai vizsgálatok egyértelmű eredményt hoztak: a mérések és erőtani számítások alapján a téglaanyag minősítése a hatályos szabályzat szerint „veszélyes” lett. Geodéziai felmérés és digitális méretezés után elkészült az örökségvédelmi statikai terv, majd az engedélyeztetési folyamat is lezajlott. A kivitelezés régészeti felügyelet mellett zajlik, hogy az örökségvédelmi szempontok maradéktalanul érvényesüljenek. Az új támfal az eredetivel teljesen megegyező formában, ugyanolyan égetett téglából és technológiával épül újjá, részben az eredeti bontott anyag, részben azonos típusú pótló tégla felhasználásával. Az eredmény egy stabil, jó vízelvezetésű és biztonságos fal lesz, amely újabb évszázadokra megőrzi a templomkert szépségét.
A rekonstrukció a templombelsőt is érinti
A templom belső terében is különleges értékek születnek újjá. A templom felújítása idején biztonságba helyezett, 1750 körül készült padok farestaurátorhoz kerültek, mivel a tölgyfa szerkezeteket rovarok és gombák károsították. A rovarmentesítés és vegyszeres kezelés után a konzerváló és felületkezelési munkák következtek. A restaurált padok nem a régi, összetákolt dobogóra, hanem egy speciálisan kialakított, nagy teherbírású padlózatra kerülnek vissza, amely összhangban van a templom új, hőszivattyús padlófűtésével is.
A két beruházás – a támfal újjáépítése és a templomi padok restaurálása – az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium több mint 108 millió forintos támogatásával válhat valóra. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a megvalósításban a helyi közösség lelkes tagjai, önkéntesei, a városért tenni akaró lokálpatrióták, valamint a helyben működő vállalkozások is jelentős szerepet játszanak.
A közösség is erősödik
Tamásiban így nemcsak az épített örökség újul meg, hanem a közösség is erősödik. A barokk templom, a parkosított templomkert, a több száz éves padok és a most készülő támfal együttese méltó módon őrzi a múlt értékeit, miközben biztonságos és szép környezetet biztosít a jelen és a jövő nemzedékeinek. Tamási városa ezzel újabb ékkövet kapott, amelyre minden helybéli büszke lehet.