Egyedülálló kezdeményezés

2 órája

Különleges program erősíti a párbeszédet a rendőrök és a roma közösség tagjai között (képgaléria)

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#párbeszéd#halászlé#roma

Az országban egyedülálló együttműködés keretében immár második alkalommal rendezett közös főzést a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A programnak ezúttal Báta adott otthont, ahol a vármegyében működő öt rendőrkapitányság munkatársai és a körzetek roma közösségeinek vezetői találkoztak. A cél: kötetlen formában, barátságos hangulatban beszélgetni, egyeztetni a közös ügyekről, és tovább erősíteni a kölcsönös bizalmat.

Bencze Péter

Már kora délelőtt feltették a csapatok a halat főzni. Összesen öt bográcsban rotyogott a finom halászlé, ráadásként pedig a bátai Balogh László is főzött egy tisztességes adagot. A rendezvény a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoportjának (TKKM) és a Tolna Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak közös szervezésében valósult meg. A program kulturális előadással indult, majd dr. Máté Csaba rendőr alezredes, a munkacsoport vezetője köszöntötte a megjelenteket, és megnyitotta a szakmai értekezletet. Ezt követően Zsiga Péter rendőr őrnagy, a TKKM egyik meghatározó tagja ismertette a csoport eddigi tevékenységét, az elért eredményeket és a jövőbeli célokat.

A rendőrség és a roma vezetők közös főzésének már hagyománya van Tolnában. A program országosan is egyedülálló
A rendőrség és a roma vezetők közös főzésének már hagyománya van Tolnában. A program országosan is egyedülálló Fotó: Makovics Kornél

A program első felében egy rövid szakmai tréning zajlott, amelyen a rendőrkapitányságok körzeti megbízottai és a roma vezetők közösen vitatták meg az együttműködés tapasztalatait és lehetőségeit. A második részben pedig már a kötetlen beszélgetésé és a közös főzésé volt a főszerep – kapitányságonként saját csapatok készítették el halfogásaikat.

Egyedülálló a rendőrség és a roma közösség kezdeményezése

Orsós Zoltán, a TKKM összekötő tisztje elmondta: – Ez a program túlmutat a hagyományos értekezleteken. A frontális, hivatalos formát igyekszünk leváltani egy kötetlenebb, interaktív együttlétre, mert ez közelebb hozza egymáshoz a feleket. A tapasztalatok szerint ezek a beszélgetések őszintébbek, oldottabbak, és valóban elősegítik a közös gondolkodást.

A program sikerét jelzi, hogy a kezdeményezés egyre nagyobb érdeklődésre tart számot. A rendőrkapitányságok és a roma közösségek képviselői egyaránt úgy vélik, hogy az ilyen események hozzájárulnak a kölcsönös megértés és együttműködés elmélyítéséhez.

Közösen főztek a rendőrök és a roma vezetők Bátán

Fotók: Makovics Kornél

Pongó Ignác, a Tolna Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője szerint a közös főzés különleges alkalmat teremt az őszinte párbeszédre: – Amikor hivatalos környezetben ülünk le beszélgetni, az sokszor feszélyezett. Itt viszont mindenki önmaga lehet, és így sokkal könnyebben születnek meg a valódi megoldások. A rendőröknek is tetszik ez a forma, és mi is azt látjuk, hogy évről évre több eredményt tudunk felmutatni – fogalmazott.

A közös főzés tehát nemcsak gasztronómiai élményt kínál, hanem egy olyan fórumot is, ahol rendőrök és roma vezetők együtt dolgoznak a kölcsönös bizalom és megértés erősítésén. A szervezők célja, hogy a hagyomány jövőre is folytatódjon, és hosszú távon is példát mutasson az ország más térségei számára.

 

