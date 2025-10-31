október 31., péntek

Mindenszentek

1 órája

Őrület jön a hétvégén, itt kell fokozott rendőri jelenlétre számítani!

Címkék#mindenszentek#Halottak napja#temető#rendőrség#közlekedés

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a temetők környékének biztonságára a mindenszentek és a halottak napja időszakában.

Keresztes Klaudia

A közelgő hétvégén, mindenszentek és halottak napján az egyenruhások az országban mindenhol, így Tolnában is fokozottan vigyáznak a megemlékezők biztonságára és segítik a temetők környékén közlekedőket. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nemcsak a közlekedés biztonságára, hanem a vagyonvédelemre is felhíva a figyelmet. „A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen” – olvasható a police.hu közleményében.

A rendőrség a temetőkben és környékükön is fokozott ellenőrzést tart.
A rendőrség a temetőkben és környékükön is fokozott ellenőrzést tart.
Fotó: Mészáros János/ szoljon.hu

A rendőrség fokozott figyelmet biztosít a békés megemlékezésre

Mivel ezekben a napokban megnő a temetőlátogatások és az utazások száma, a közúti forgalom is sűrűbbé válik, a gyalogosok pedig nagyobb arányban jelennek meg az utakon. 

A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel, türelemmel közlekedjenek. A lassabb haladás, a megnövekedett forgalom és a korai sötétedés miatt könnyen nőhet a balesetveszély. 

Kérjük a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek fokozott figyelemmel az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra, és ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirend-változás is lehetséges a temetők környékén! 

– figyelmeztet a rendőrség.

A gyalogosok láthatósága életet menthet

A hatóságok felhívják a figyelmet arra is, hogy sok temető környékén nincs kijelölt gyalogosút vagy járda. Éppen ezért a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőknek ajánlott láthatósági mellényt viselniük.
Az idősebb hozzátartozók biztonsága érdekében a rendőrség azt javasolja, kísérjük el őket a temetőlátogatásokra.

Vigyázzunk értékeinkre – otthon és a temetőben is

A rendőrség nemcsak a közlekedésre, hanem az értékeink védelmére is figyelmeztet. Az emlékezés pillanatában könnyű megfeledkezni a biztonságról, ezért fontos, hogy indulás előtt zárjuk be autónkat, rögzítsük a kerékpárokat, és ne hagyjunk értékeket szem előtt.

Ugyanez érvényes az otthonainkra is: aki több napra távozik, gondoskodjon arról, hogy lakását megfelelően zárja, ezzel is megelőzve az alkalmi betöréseket.

 

