Őrület jön a hétvégén, itt kell fokozott rendőri jelenlétre számítani!

A közelgő hétvégén, mindenszentek és halottak napján az egyenruhások az országban mindenhol, így Tolnában is fokozottan vigyáznak a megemlékezők biztonságára és segítik a temetők környékén közlekedőket. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nemcsak a közlekedés biztonságára, hanem a vagyonvédelemre is felhíva a figyelmet. „A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen” – olvasható a police.hu közleményében.

A rendőrség a temetőkben és környékükön is fokozott ellenőrzést tart.

Fotó: Mészáros János/ szoljon.hu

A rendőrség fokozott figyelmet biztosít a békés megemlékezésre

Mivel ezekben a napokban megnő a temetőlátogatások és az utazások száma, a közúti forgalom is sűrűbbé válik, a gyalogosok pedig nagyobb arányban jelennek meg az utakon.