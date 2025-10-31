1 órája
Őrület jön a hétvégén, itt kell fokozott rendőri jelenlétre számítani!
A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a temetők környékének biztonságára a mindenszentek és a halottak napja időszakában.
A közelgő hétvégén, mindenszentek és halottak napján az egyenruhások az országban mindenhol, így Tolnában is fokozottan vigyáznak a megemlékezők biztonságára és segítik a temetők környékén közlekedőket. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nemcsak a közlekedés biztonságára, hanem a vagyonvédelemre is felhíva a figyelmet. „A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen” – olvasható a police.hu közleményében.
A rendőrség fokozott figyelmet biztosít a békés megemlékezésre
Mivel ezekben a napokban megnő a temetőlátogatások és az utazások száma, a közúti forgalom is sűrűbbé válik, a gyalogosok pedig nagyobb arányban jelennek meg az utakon.
A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel, türelemmel közlekedjenek. A lassabb haladás, a megnövekedett forgalom és a korai sötétedés miatt könnyen nőhet a balesetveszély.
Kérjük a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek fokozott figyelemmel az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra, és ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirend-változás is lehetséges a temetők környékén!
– figyelmeztet a rendőrség.
A gyalogosok láthatósága életet menthet
A hatóságok felhívják a figyelmet arra is, hogy sok temető környékén nincs kijelölt gyalogosút vagy járda. Éppen ezért a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőknek ajánlott láthatósági mellényt viselniük.
Az idősebb hozzátartozók biztonsága érdekében a rendőrség azt javasolja, kísérjük el őket a temetőlátogatásokra.
Vigyázzunk értékeinkre – otthon és a temetőben is
A rendőrség nemcsak a közlekedésre, hanem az értékeink védelmére is figyelmeztet. Az emlékezés pillanatában könnyű megfeledkezni a biztonságról, ezért fontos, hogy indulás előtt zárjuk be autónkat, rögzítsük a kerékpárokat, és ne hagyjunk értékeket szem előtt.
Ugyanez érvényes az otthonainkra is: aki több napra távozik, gondoskodjon arról, hogy lakását megfelelően zárja, ezzel is megelőzve az alkalmi betöréseket.