Dombóvár méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire (képgaléria)

A fiatalok előadása nemcsak a múlt eseményeit elevenítette fel, hanem azt is bemutatta, hogyan élik meg a mai nemzedék tagjai az 1956-os események üzenetét, mit jelent számukra a forradalom üzenete. A műsorban elhangzott, a magyarság minden száz évben egyszer összefog, hogy megmutassa saját erejét, és megküzdjön az igazáért és szabadságáért. Az ünnepség központi alakja az a Rétvári Zsigmond volt, aki szembe szállva a tűzparanccsal többször megmentette a várost a vérengzéstől

Rétvári Zsigmond hősiességéről is megemlékeztek a Dombóvái ünnepségen

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: TEOL

Rétvári Zsigmond hősiessége

Az ünnepi beszédet Rétvári Andrea mondta, aki személyes hangvételű visszaemlékezésében saját családjának történetét is megosztotta, majd énekes műsorával kapcsolódott a városi rendezvényhez. – Ilyenkor az emlékek mind visszatérnek, és nem könnyű szavakba önteni mindazt, amit érzünk. Akárhogy is fordul a történelem kereke, a választott utunkat járnunk kell: szolgálni hazánkat, megtartani családunkat, és Isten képmásaként egymásért élni. Csak így lehet túlélni, és embernek maradni minden tekintetben. – fogalmazott. Rétvári Andrea felidézte nagyapja, Rétvári Zsigmond történetét is, aki az 1956-os események idején példás emberséggel járt el. Többször is megakadályozta, hogy felettese tűzparancsot adjon ki, ezzel megmentve a város ártatlan lakóit a vérontástól. Együtt dr. Kovács Gyulával, a munkástanács elnökével és más tanácstagokkal azon dolgoztak, hogy Dombóvár megőrizhesse békéjét a forradalom viharos napjaiban.