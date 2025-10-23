október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

23°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A forradalomra emlékeztek

1 órája

Dombóvár méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire (képgaléria)

Címkék#beszéd#üzenet#forradalom

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából Dombóváron is méltó módon emlékeztek meg a hősökről és a szabadságért küzdőkről. Az ünnepi műsort a József Attila Általános Iskola tanulói állították össze, akik szavalatokkal, zenével és jelenetekkel idézték fel a forradalom napjait. Az ünneplők Rétvári Zsigmondra emlékeztek, aki megmentette a várost a vérengzéstől.

Kutny Gábor

A fiatalok előadása nemcsak a múlt eseményeit elevenítette fel, hanem azt is bemutatta, hogyan élik meg a mai nemzedék tagjai az 1956-os események üzenetét, mit jelent számukra a forradalom üzenete. A műsorban elhangzott, a magyarság minden száz évben egyszer összefog, hogy megmutassa saját erejét, és megküzdjön az igazáért és szabadságáért. Az ünnepség központi alakja az a Rétvári Zsigmond volt, aki szembe szállva a tűzparanccsal többször megmentette a várost a  vérengzéstől

Rétvári Zsigmondrólés 56 hőseiről emlékeztek Dombóváron
Rétvári Zsigmond hősiességéről is megemlékeztek a Dombóvái ünnepségen
Fotó: Kutny  Gábor / Forrás: TEOL

 

Rétvári Zsigmond hősiessége

Az ünnepi beszédet Rétvári Andrea mondta, aki személyes hangvételű visszaemlékezésében saját családjának történetét is megosztotta, majd énekes műsorával kapcsolódott a városi rendezvényhez. – Ilyenkor az emlékek mind visszatérnek, és nem könnyű szavakba önteni mindazt, amit érzünk. Akárhogy is fordul a történelem kereke, a választott utunkat járnunk kell: szolgálni hazánkat, megtartani családunkat, és Isten képmásaként egymásért élni. Csak így lehet túlélni, és embernek maradni minden tekintetben. – fogalmazott. Rétvári Andrea felidézte nagyapja, Rétvári Zsigmond történetét is, aki az 1956-os események idején példás emberséggel járt el. Többször is megakadályozta, hogy felettese tűzparancsot adjon ki, ezzel megmentve a város ártatlan lakóit a vérontástól. Együtt dr. Kovács Gyulával, a munkástanács elnökével és más tanácstagokkal azon dolgoztak, hogy Dombóvár megőrizhesse békéjét a forradalom viharos napjaiban.

Dombóvár méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire

Fotók: Kutny Gábor

A megtorlás évei és a késői elismerés

A forradalom leverése után Rétvári Zsigmondot elítélték, majd 1960-ban amnesztiával szabadult Márianosztráról. Családját éveken át megfigyelték, gyermekei továbbtanulását akadályozták, a nevükhöz méltatlan bélyeget viseltek. Csak évtizedekkel később, 1990-ben semmisítették meg az ítéletet, 1991-ben pedig alezredesi rangra léptették elő, ezzel hivatalosan is elismerték helytállását.

'56 nem volt hiába 

Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere az ünnephez kapcsolódóan azt mondta, egyszerre szomorú és felemelő ’56-ra emlékezni. Szomorú, mert sok áldozattal járt, ugyanakkor örömteli, mert nem voltak hiábavalóak a hősők tettei és áldozatai. Hatvankilenc év távlatából is köztünk kell élnie annak a szellemi örökségnek, amit a hősök hagytak ránk. Ők mutatták meg, hogyan érdemes élni, magyarnak lenni, és hogyan őrizhetjük meg nemzeti büszkeségünket tisztán. Az ünnepség részeként a társadalmi szervezetek, a város vezetése és intézményeinek valamint civil szervezeteinek képviselői helyezték el koszorúikat az '56 os emlékműnél.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu